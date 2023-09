Casemiro duda con la apuesta de Erik Ten Hag, ¿socio o rival?: últimas horas frenéticas en el United

El Manchester United es uno de los grandes protagonistas del último día de mercado de verano porque ha cerrado cuatro fichajes. Erik ten Hag necesitaba cubrir las necesidades que tenía por algunas ventas y lesiones importantes que se han producido.

Sofyan Amrabat ha sido el fichaje más destacado de los ‘red devils’ en las horas finales. El mediocentro marroquí llega desde la Fiorentina cedido por una temporada a cambio de 10 millones de euros, y una opción de compra de 20 ‘kilos’ fijos más cinco en variables. El centrocampista ha rechazado otras ofertas para volver a estar a las órdenes del entrenador holandés, con el que ya coincidió en el Utrecht, y peleará por el puesto de titular con Casemiro, aunque pueden jugar juntos en determinados partidos. El brasileño ha sido pieza fundamental en el equipo, pero no tenía un recambio de garantías o un jugador que le pudiese poner en dificultades.

“Es un gran honor convertirme en jugador del Manchester United. He tenido que tener paciencia, pero soy alguien que siempre escucha a su corazón y ahora estoy representando al club de mis sueños. Soy un jugador apasionado; Quiero aportar esa energía al equipo y pondré todo en cada acción que realice para el equipo. Sé exactamente cómo le gusta trabajar a Erik ten Hag y lo que necesita de sus jugadores. Su entrenamiento y orientación me desarrollaron mucho como jugador al principio de mi carrera. Sé que él me ayudará a sacar lo mejor de mis habilidades para que pueda ayudar al grupo a tener éxito esta temporada", decía Amrabat a los medios del club inglés.

Fichajes por lesiones

Los otros tres futbolistas que se han incorporado a la disciplina de los ‘red devils’ son Sergio Reguilón, Altay Bayindir y Jonny Evans. El español llega como opción de emergencia ante las importantes lesiones que han sufrido Luke Shaw y Malacia. El conjunto inglés buscaba un recambio con experiencia en la Premier League que pudiese ser titular desde el primer día, ya que no tiene opciones naturales para esa zona. El pasado fin de semana jugó Diogo Dalot a pierna cambiada, algo que dejaría sin alternativa alguna el lateral derecho.

“En la vida hay que estar preparado para todo y la oportunidad de representar a este gran club con una historia tan ilustre es una que no puedo rechazar. Habiendo hablado con el entrenador, sé lo que necesita de mí y estoy dispuesto a desempeñar mi papel para ayudar al equipo a lograr el éxito. Sé que puedo contribuir al Manchester United esta temporada; Estoy dispuesto a luchar por este grupo y mostrarles a todos mis cualidades”, decía Reguilón después de ponerse su nueva camiseta por primera vez.