Casemiro suplente y el United busca mediocentro: Ancelotti dice adiós

85 millones de euros le costó al Manchester United el fichaje de Casemiro (72 fijos más 13 en variables). El futbolista llegaba a Old Trafford en un momento en el que el equipo era colista de la Premier League y cuyo panorama se podía poner aún peor, ya que, tras dos derrotas su próximo rival era el Liverpool de Jürgen Klopp, pero, saltó la sorpresa y los de Ten Hag vencieron a los reds con un centro del campo formado por McTominay y Eriksen, desde entonces, el técnico neerlandés ha sido partidario de no tocar lo que funciona y por eso el rol del centrocampista brasileño no está siendo el esperado en Inglaterra.

Casemiro llegó para apagar los fuegos del Manchester United y ayudar a salir al club de la difícil situación deportiva en la que se encontraba ayudando a las labores defensiva, intentando que la portería se quedase a cero el finalizar el encuentro y sorprendiendo con alguna incorporación al ataque como lo hacía en el Real Madrid, pero desde que fichara por Los Diablos Rojos, los de Ten Hag han ido apagando ellos solos los incendios, no han necesitado su colaboración y eso le ha mermado las posibilidades al brasileño de ser el centrocampista titular del equipo, estando por detrás de McTominay y Eriksen y siendo relegado a jugar la Europa League con Cristiano Ronaldo.

A pesar del buen momento que está atravesando el conjunto inglés y del gran estado de forma de sus centrocampistas, Los Diablos Rojos, además de Casemiro, quieren contratar otro centrocampista más para completar la medular, y según apuntan desde el LeicesterShire, los de Ten Hag tiene apuntado en rojo el nombre de Youri Tielemans. El mediocentro del Leicester acaba contrato en junio de 2023 y el belga es pretendido no solo por Manchester United, si no también por otros equipos como el Real Madrid.

Carlo Ancelotti está a la espera de ver como se desarrolla la temporada para decidir qué pasará con Toni Kroos y Luka Modric. Ambos están en su último año de contrato y depende de ellos mismos, y de su rendimiento, continuar o no un año más en el Santiago Bernabéu. Florentino Pérez lleva años preparando esta transición en el centro del campo blanco, ya se ha reforzado con Camavinga y Tchoauméni y Youri Tielemans también se encuentra en su lista de objetivos.

El belga sería el recambio perfecto de Toni Kroos, pero la intención del Manchester United es comenzar las negociaciones con Tielemans a partir de enero y que comparta centro del campo con Casemiro, McTominay y Eriksen, quiere adelantarse al conjunto de Carlo Ancelotti. Florentino Pérez tendrá que estar muy atento al jugador del Leicester si no quiere quedarse sin él, aunque, como se ha dicho, todo dependerá de lo que suceda con Luka Modric y el alemán.