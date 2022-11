Casemiro y Antony, felices: Ten Hag da el sí al mejor pagado del mundo

Cierto es que hay muchos jugadores relacionados con el Manchester United, como no podía ser menos ante tanto movimiento de los red devils en las ventanas de transferencias y ante tanto desliz del equipo del Teatro de los sueños, pero hay uno inesperado que puede ser un acuerdo de futuro muy beneficioso para el club inglés, ya que el equipo de Ten Hag se haría con el mejor pagado del mundo en su puesto a un precio mucho más razonable que el actual. Evidentemente estrellas como Casemiro y Antony prefieren continuidad en un proyecto que se ha iniciado también con ellos.

Sí, efectivamente estamos hablando de la renovación de David de Gea con el United, la cual se ha desbloqueado y avanza por el mejor sendero posible. Y lo hace porque el jugador está dispuesto a bajarse sustancialmente el sueldo para seguir ligado al club inglés. Así al menos lo asegura The Sun, que cifra la nueva cantidad, sin especificarla, pero sí estando muy alejada de las 375.000 libras esterlinas semanales que cobra ahora mismo de salario, unos 436.00 euros.

El español veía como jugadores como Jan Oblak, del Atlético de Madrid, estaban siendo puestos en su demarcación en el club inglés de cara al mercado de fichajes veraniego y en parte se debe a que el guardameta, de 31 años, no está ahora mismo entre los mejores del mundo en rendimiento y sin embargo sí cobra como uno de ellos, de hecho, como el mejor, como demuestran las cifras antes mencionadas. Así, con el ánimo de no perder su posición de privilegio, el meta espera bajar sus emolumentos y conservar su puesto en el gigante inglés. El pivote brasileño ex del Real Madrid y el extremo también prefieren a De Gea antes que otro nuevo fichaje ahora que las cosas empiezan a encarrilarse en lo deportivo.

Recordemos que De Gea llegó a Old Trafford procedente del Atlético de Madrid allá por el verano de 2011, en la temporada 11/12, y es ya uno de los jugadores españoles con más renombre en la Premier League en general y en el United en particular, donde figura entre los pesos pesados. Así, el United, que quiere cerrar este asunto cuanto antes, ahora sí se abre a negociar, ya que la experiencia y el estatus del español tienen un valor que bajo un precio más asequible sí les interesa conservar.

Con jugadores como Bellingham, Rafael Leão o João Félix en la agenda, esperan no tener que gastar tres cifras en un portero y De Gea puede facilitar eso. Ni que decir tiene que todo lo que sea sumar a la causa, es bienvenido para Casemiro y Antony.