Casemiro y Declan Rice alucinan: el fichaje más caro de la historia, fuera; ganga envenenada de 87M

Inglaterra tiene una de las mejores generaciones, tal vez la mejor, de su historia y sin embargo eso por ahora no le ha reportado título alguno, ni en el entorno de Europa -con la Eurocopa ni en la Nations League- ni a nivel de mundiales. Con todo, siguen siendo una de las favoritas de cara a la cita de Alemania 2024, donde tal vez no esté, al menos como cabeza de cartel, el fichaje más caro de la historia en su demarcación al que Gareth Southgate, seleccionador de los three lions y por tanto su preparador, empuja lejos del Manchester United.

El míster se lo pone difícil pero claro

Recientemente el seleccionador, en palabras recogidas por el diario británico Metro, era claro sobre el futuro a corto plazo de Harry Maguire, incluso lanzándole un aviso que puede dejarlo fuera de Inglaterra si no cambia su suerte en su equipo. “Creo que él y Kalvin Phillips son los dos que menos han jugado en este equipo esta temporada, pero nos hemos ido con ellos porque en estas dos posiciones creemos que todavía están por delante de otros que podrían haber jugado más ". eso, sin embargo, no dudará eternamente.

El United y Ten Hag tienen un problema

Una de las estrellas de los red devils, como es Casemiro, u otra, esta del combinado inglés, como es Declan Rice, dos de los jugadores de corte defensivo más dominantes de la Premier League y del fútbol mundial, lo ven como Southgate, aunque el problema no tiene una sencilla solución. En efecto, Maguire ha sido el central más caro de la historia, ya que los diablos rojos pagaron al Leicester 87 millones de euros por él, y su traspaso y su sueldo son un gran problema.

Porque, a pesar de que el jugador quiere más minutos y no se cierra a salir con ciertas garantías, ¿quién puede pagarle estas últimas? Maguire no es precisamente uno de los centrales más cotizados en estos momentos y sin embargo cobra algo más de 12 millones de euros limpios por temporada; con contrato hasta 2025, ¿quién estaría dispuesto a ficharlo si el jugador no acepta un salario menor? En verdad, como dijo Southgate, es una “situación difícil”. El United podría aceptar un traspaso simbólico con tal de quitarse su sueldo y hueco, pero el jugador no renunciará al salario que cobra en el gigante de la Premier League, y eso dificulta mucho las cosas para el por ahora compañero de Casemiro y Rice.