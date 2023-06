Compañero de vestuario de Xavi y Guardiola y se la juega a los dos con Gundogan: golpe durísimo

Más años que el Manchester City, más dinero que el Barcelona e igualmente tendrá la posibilidad tanto de ganar la Premier League como la Champions League en un entorno absolutamente prometedor en lo futbolístico y lo estructural, todo eso es lo que tienta ahora más que nada, según fuente inglesas, a Ilkay Gundogan, que entre quedarse en el Etihad Stadium o marcharse a Barcelona y LaLiga, puede tomar una vía intermedia.

La ofensiva es real y bastante tentadora

También se ha hecho eco de ello Mundo Deportivo y lo cierto es que toma cuerpo y forma la ofensiva sorpresa del ex City y Barça, Mikel Arteta, sobre el talentoso y veterano futbolista, además de multipretendido, otomano-germano. La razón sería sencilla, su propuesta es la mejor tanto en el contenido como en el continente, y eso puede ser suficiente para que Gundogan rechace tanto seguir en Mánchester como mudarse a la ciudad condal.

Arteta compartió vestuario en su etapa como jugador con Xavi en la entidad culé y fue el segundo de Guardiola en el City, sin embargo en la competición no valen amistades y la propuesta del Arsenal al jugador citizen es sin duda muy atractiva. Recordemos que los gunners prometen ser animadores de este mercado de fichajes con varios movimientos proyectados, entre ellos el de Declan Rice y el de Kai Havertz, siendo el de Gundogan la guinda a un proyecto que esta temporada ha sido una de las gratas sorpresas en suelo británico.

Libre para firmar con quien quiera

La Champions League conseguida por el City ha hecho que jugadores en nómina del club skyblue se sientan satisfechos con lo logrado y puedan ya mirar hacia nuevos retos fuera del campeón de Europa. En el caso particular de Gundogan, que es agente libre, este hecho pesa y es una oportunidad que quizá no quiera desaprovechar, y es que poder ir a un aspirante a todo como es el Arsenal a sus 32 años y por tres temporadas no es un asunto baladí.