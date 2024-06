Compite con De Bruyne y Rodri por ser el mejor de la Premier y su adiós sería un drama en Mánchester

Con la llegada de Vincent Kompany, el Bayern de Múnich está preparando un mercado plagado de cambios en el conjunto bávaro. Si previamente ya os avanzamos el interés del conjunto alemán en dos delanteros de la selección española como Nico Williams y Dani Olmo, ahora, le habría llegado el turno del centro del campo, donde, según Fabrizio Romano, el belga busca un perfil ofensivo como el de Bruno Fernandes, al que el Manchester United podría acabar vendiendo.

La venta del atacante portugués provocaría un auténtico terremoto en el conjunto de los diablos rojos, pues, pese a no haber vivido su mejor año, la realidad es que Bruno es, con creces, el jugador clave para el juego del equipo y una pieza clave para entender lo que quería plasmar un Erik Ten Hag que se negó a la venta del luso, pero al que ya se le ha acabado todo tipo de crédito en Old Trafford, donde no consideran intransferible a su capitán.

De luchar por ser el mejor, a ser objeto de venta

Tan mal está el Manchester United, que han llegado al punto de no ver con malos ojos la salida de un futbolista que no hace tanto tiempo estaba rindiendo a un nivel igual o superior al de otros grandes centrocampistas de la Premier League como Kevin de Bruyne o Rodri. Sin embargo, la pésima deriva del United se ha llevado por delante al talento portugués, el cual si acaba por dejar Old Trafford, provocará un auténtico terremoto, pues no hay nadie que lo pueda sustituir.

Además, si hablamos de rendimiento individual, el de Bruno ha sido el mejor de todos los jugadores del United. En la presente temporada ha sido capaz de aportar 15 goles y 13 asistencias. Grandes cifras para un centrocampista. En especial uno que ha jugado en un equipo disfuncional como lo es el conjunto de Ten Hag.

Así pues, pese a la negativa de su entrenador y, probablemente, de toda la afición, la directiva del Manchester United está abierta a la venta de Bruno Fernandes, uno de los pocos, si no el único jugador de la Premier que ha sido capaz de igualar en rendimiento a cracks del City como De Bruyne o Rodri.