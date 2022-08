Confirmado: CR7 se va, terremoto, el United está KO, Guardiola celebra

Esta era la temporada de la ilusión para el Manchester United. Con una profunda limpia en la plantilla y con un nuevo entrenador al frente llamado a cambiar las cosas para convertir de nuevo a los red devils en un equipo ganador como lo fue hace tiempo, en Old Trafford estaban convencidos de que este verano habían hecho un buen trabajo y la felicidad iba a ser el estado de ánimo habitual. Pero está siendo todo lo contrario. Desde que Cristiano Ronaldo pidió marcharse para jugar Champions League en cualquier otro club, el ambiente se ha enrarecido de manera exagerada y el inicio de la Premier League se ha tornado en una auténtica pesadilla difícil de comprender.

La última prueba es escandalosa. En la segunda jornada de la Premier y de manera sorprendente, un equipo modesto como el Brentford y con muchas menos aspiraciones consiguió pasar por encima de los de Erk Ten Hag de manera escandalosa por 4-0 en un marcador que ha provocado un auténtico terremoto en Inglaterra y especialmente en el seno del United. La escandalosa goleada encajada por los red devils supone uno de los mayores ridículos de los últimos tiempos y además todo se desencadenó en los primeros 35 minutos de encuentro, por lo que si el Brentford hubiera seguido pisando el acelerador la herida podría haber sido mucho más grande.

Todo resulta más llamativo porque Cristiano Ronaldo, con el castigo levantado, fue titular. Erik Ten Hag, con el que no mantiene una buena relación por la tensión vivida este verano, apostó por el portugués en el ataque pero no pudo evitar la debacle. El equipo, igual que el crack luso, está sumido en una profunda depresión y una falta de confianza gigantescas, mucho peor que la de años atrás cuando el proyecto estaba hecho para conseguir precisamente todo lo contrario.

Los nuevos fichajes tampoco están cuajando y esa supone la segunda derrota en dos partidos para el United, cuya capacidad de reacción ya se está empezando a poner en duda. Si esto sigue así, el primer señalado será el cabecilla llamado a liderar el cambio, Ten Hag, que por el momento no está sabiendo dar con la tecla. Mientras tanto, Cristiano sigue esperando para salir y la temporada ya se le está complicando, pero esta es la última gota que ha colmado el vaso para que el ex del Real Madrid tenga claro que debe marcharse de Old Trafford. Por el momento, parece que los grandes aspirantes como el City de Guardiola o el Liverpool de Klopp no van a tener en el United a un rival para el campeonato.