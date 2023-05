Costó más que Zidane, ni Neymar fue tanta locura y ahora se irá como CR7: es el bombazo de julio

Aunque Neymar Júnior (222), Kylian Mbappé (180) o el mismo Cristiano Ronaldo (94) costaron más que él, para muchos analistas y seguidores de la Premier League el suyo puede haber sido el fichaje más inflado de la historia del fútbol inglés, incluso del fútbol global. Por ejemplo, tuvo un coste mayor, en otros tiempos, al de Zinedine Zidane por el Real Madrid (77,5), y sin embargo eso no le ha servido para consolidarse, sino más bien todo lo contrario; es más, apunta a salida por orden de Erik ten Hag.

Crear un proyecto ganador

Desde la Premier League se sabe que el Manchester United pretende crear un proyecto para el asalto de la liga inglesa la temporada que viene y para ello no solo debe clasificarse para puesto de Champions League o invertir una gran cantidad de dinero, sino también conseguir la venta de ciertos jugadores en el mercado con un salario mucho más alto que el que su rendimiento dicta. Por ahí van los tiros con David de Gea y Dibu Martínez, pero también con Harry Maguire, el central de que hablamos, el de los 87 millones de euros y al que nadie en Old Trafford quiere.

De hecho, el United va a intentar su venta en verano, sea al coste que sea, para cuadrar cuentas, hacer hueco en la plantilla y sobre todo confirmar un bloque mejor, más consistente. Básicamente porque Maguire es ese punto negro que siempre vuelve en el gigante inglés para atormentarlo, porque su coste elevado y su rendimiento siempre han estado en el debate, ganando la opinión mayoritaria: no solo no vale su precio, sino que el United se equivocó con él.

Llegó al equipo de Old Trafford en 2019 tras unas durísimas negociaciones con el Leicester que hicieron no solo que Ingleteara estuviera en vilo sino que los foxes consiguieran llevar al equipo del Teatro de los sueños a su rincón y ceder a pagar una cantidad que todavía ningún otro central en la historia ha logrado igualar. Y no solo eso, Maguire es el defensa más caro de siempre. Ese honor le ha perseguido durante su estancia y ahora perece que la paz puede regresar al internacional inglés con su venta, que será forzada y a la baja, pero para United y posiblemente el mismo Maguire, necesaria.