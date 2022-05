Coutinho encuentra un destino de oro y Laporta todavía no se lo cree

Cada vez son más los jugadores que todavía pertenecen al FC Barcelona los que están ganando papeletas para salir del club de forma definitiva el próximo verano. Si varios efectivos de la defensa culé están al borde del abismo dado que Xavi Hernández no cuenta con ellos, Philippe Coutinho es otro de los futbolistas que la directiva quiere vender con la menor brevedad posible.

El centrocampista carioca está dejando buenas sensaciones en el Aston Villa, club al que salió cedido en el mercado invernal, pero Steven Gerrard no termina de ver con buenos ojos la posibilidad de presentar una oferta definitiva por el jugador para convencer al conjunto catalán, una oferta que rondaría los 15 millones.

Eso sí, esto se estaba postulando como un gran problema dado que el alto salario del futbolista, sus lesiones y su irregularidad en las últimas temporadas difícilmente podrían causar interés en otros clubs, pero, desde la propia Premier League, Joan Laporta ha encontrado oro en forma de un equipo interesados en el jugador: el Newcastle. Según ha afirmado el diario inglés Meta, Las Urracas están dispuestas a aprovechar las dudas de Gerrard sobre dar el “sí” para volcarse de lleno en la operación.

El conjunto comandado por Mohamed bin Salmán, uno de los jeques con más recursos económicos el mundo, tiene entre manos un proyecto totalmente renovador que permita al equipo pelear por los puestos europeos la próxima campaña. Para ello, el conjunto blanquinegro es consciente de que deberá realizar fichaje de alto calibre aprovechando el mercado estival y uno de los nombres con lo que desea contar Eddie Howe, técnico del equipo, es Coutinho.

Esto no solo supone una gran noticia para el Barça, que podría lograr su objetivo de cerrar una de las ventas más deseadas de los últimos años, sino que el propio jugador carioca estaría en un momento clave para demostrar que puede liderar un proyecto tan apasionante como se prevé en Newcastle. Coutinho ha encontrado en Inglaterra la tranquilidad y continuidad de la cual no disponía en Can Barça y es el primer interesado en que el Aston Villa o el Newcastle presenten esa oferta a Laporta.