Frenkie de Jong y Ten Hag revientan al Barça: millonada e incógnita

Desde muchos rincones del fútbol, sobre todo en Barcelona, se tiene una sensación extraña con Frenkie de Jong y el Barça, que a tenor de las sensaciones que arroja su gestualidad, como ayer ante el Rayo Vallecano al ser sustituido por Xavi, dejan entrever el presente de un jugador de un enorme talento pero que está descolocado en su actual club. Si a esto unimos el interés del United en su persona y que el Barça necesita ingresar en el mercado…

Vayamos por partes. El organizador del Barça no está cómodo en el club culé. No lo estuvo con Setién, ni con Koeman ni ahora con Xavi. No encuentra su sitio y su sintomatología arrastra al Barça. Él debería ser el motor y, sin embargo, jugadores como Gavi, Pedri o Busquets aportan en mayor medida que el neerlandés, y lo que es peor, tanto el futbolista como su entorno empiezan a pensar que un cambio tal vez sea necesario.

Y en medio de este pensamiento, del desencuentro con Xavi de ayer, surge Erik ten Hag, nuevo entrenador del Manchester United, club que ya se pone tras la pista del jugador del Barça. Y no solo eso, parece que el ex entrenador del Ajax de Ámsterdam sí puede convencer a De Jong de salir de Can Barça; con ello, las necesitades del Barcelona harían el resto. Se dice que el United puede llegar, aunque esa no sea su oferta inicial, a los 70 kilos por el internacional orange, con lo que cabe preguntarse, ¿puede el Barça rechazar tal cosa? Y sobre todo, ¿quiere hacerlo?

La temporada que viene habrá que sumar a la ecuación varios asuntos que atañen a De Jong y al Barça y, por ende, a esta posible oferta del United. Sergio Busquets tendrá un año más y sigue sin sustituto, pero Franck Kessié, en principio, llega para formar doble pivote con él o con el mismo De Jong, pero Pedri, Gavi y Nico sacan la cabeza y todo ello afecta en la decisión con el mediocampista de los Países Bajos. El Barça, si lo vendiera y si el jugador quisiera irse, debería fichar para remplazarlo, lo cual no sería fácil. Así las cosas, atención al panorama que se puede presentar con De Jong pidiendo su salida en el mercado, una gran oferta encima de la mesa pero pocas opciones de sustitución. Y encima el nombre de Carlos Soler, que últimamente se ha puesto en boca del Barça, asoma en el horizonte… ¿Es el final de Frenkie vestido de azulgrana?