CR7, Bruno y Rashford sufrirán las consecuencias del fichaje galáctico

La poca fiabilidad que ha deparado el proyecto del Manchester United podría vivir cambios muy significativos conforme finalice la campaña y con motivo del mercado estival. A pesar de que el club incorporó a Raphael Varane y Jadon Sancho hace medio año, el rendimiento del equipo -y de estos dos futbolistas especialmente- no está siendo el esperado y por ello se prevén cambios muy notables en la composición de la plantilla que, a su vez, tendrá consecuencias muy graves para otros jugadores.

CR7, Bruno Fernandes y Marcus Rashford, tres de los hombres con más peso en el vestuario del Manchester United, podrían ser también tres de los futbolistas que más acusen la llegada de Ousmane Dembélé el próximo verano. El galo parece estar dispuesto a incorporarse a los Red Devils y, si finalmente no lo hace él, lo hará otro de los jugadores de renombre mundial que maneja la directiva inglesa para el próximo verano: Erling Haaland o Federico Chiesa, aunque esta opción es menos probable. Eso sí, aunque el nombre del galáctico que llegará a Old Trafford el próximo verano todavía es una incógnita, no lo es que una gran parte de los futbolistas que componen actualmente la línea ofensiva del United se verán perjudicados, especialmente los tres atacantes previamente mencionados.

Por un lado, Cristiano Ronaldo, que está atravesando un pequeño bache en cuanto a aportación goleadora, podría perder mucho protagonismo en el equipo e incluso si llega Haaland podría tener en el noruego un motivo para abandonar el United antes de cumplir su segundo año de contrato.

El caso de Bruno es bastante similar al de su compatriota, pero con un gran matiz: aún tiene 27 años y en más de una ocasión ha sido ratificado como la base del proyecto que se está gestando en el club. Su salida no se concibe, es cierto, pero esta temporada CR7 ya le ha robado mucho protagonismo en el equipo y la incorporación de otra estrella de renombre mundial podría terminar echando por tierra su rol referencial.

Por último, el caso de Marcus Rashford es el más preocupante de los tres ya que el delantero inglés ha perdido mucha presencia en Manchester a pesar de ser uno de los jugadores más queridos por la afición y, a diferencia de Bruno, podría salir del club: el PSG ha abierto esa vía de escape para firmar uno de los grandes bombazos del próximo verano.