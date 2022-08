CR7 está solo: Mendes le ofrece a 2 equipos Champions y le dan portazo

A medida que pasa el tiempo el futuro de Cristiano Ronaldo se va a aclarando cada vez más. Su intención es salir del Manchester United este verano porque no juega la Champions League y ese es su deseo, pero el problema, es que, hasta la fecha, ninguno de los equipos que disputan la Liga de Campeones a los que ha sido ofrecido Cristiano Ronaldo ha aceptado su petición, por lo que el delantero portugués aún sigue en Old Trafford, de hecho, ha disputados los dos partidos que los ‘red devils’ han disputado hasta la fecha en la Premier League, el último de ellos, ante el Brentford, como titular.

Cristiano Ronaldo quiere jugar la Champions League, lo tiene claro, por eso no se presentó las primeras semanas de pretemporada a entrenar con el equipo, por eso firmó un pacto con el equipo la temporada pasada que le permitiría salir si el equipo no se clasificaba para la máxima competición europea, y por eso su agente, Jorge Mendes, no ha parado durante todo el verano de ofrecer al futbolista a la gran mayoría de los clubes que este año disputarán la Champions League.

Tras ser ofrecido a la Juventus de Turín, Chelsea, PSG, Bayern de Múnich, y haber estado relacionado durante días con el Atlético de Madrid, ahora The Sun publica que el astro portugués ha sido ofrecido durante el verano, a través de Jorge Mendes, a otros dos equipos que el año que viene disputarán la UEFA Champions League, el AC. Milan y el Inter de Milán.

Tal y como informa el periodista Tancredi Palmeri, Cristiano Ronaldo ha sido ofrecido tanto al AC. Milan como al Inter de Milán, pero los dos han rechazado su petición. Los ‘neroazzurros’ tienen claro que su delantero está cerrado con Lautaro Martínez, Edin Dzeko y Romelu Lukaku, y con los ‘rosonneri’ ocurre más de lo mismo, Divock Origi, Ante Rebic, Giroud, Rafael Leão y Zlatan Ibrahimovic son delanteros más que suficientes, o al menos así lo consideran los dirigentes italianos.

Con estos dos nuevos rechazos que ahora salen a la luz, como se ha dicho, el futuro de Cristiano Ronaldo cada vez está más claro. Cada vez quedan menos equipos a los que les pueden interesar el portugués, y quizás éste tampoco quiera aceptar cualquier destino. El Manchester United y CR7 parecen condenados a entenderse y lo mejor será que busquen una solución que contente a ambas partes.