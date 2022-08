Ten Hag elige el recambio de CR7: lo tiene Simeone y vale 30 millones

No está teniendo un bueno inicio de temporada el Manchester United. Desde que comenzase el curso 2022/2023 las malas noticias se acumulan en las oficinas de Old Traffor. A Mediados del mes de julio Cristiano Ronaldo comunicó a los dirigentes del conjunto inglés que su intención era no seguir el año que viene con Los Diablos Rojos porque quería seguir jugando la Champions League, ahora en agosto, los de Ten Hag no han hecho mas que avivar las llamas con dos derrotas en los dos primeros encuentros que han disputado en la Premier League ante el Brighton & Albion y el Brentford, el último por 4-0.

Todo este ambiente de pesimismo que rodea desde hace varios meses al Manchester United está impidiendo a Los Diablos Rojos acometer las grandes operaciones que se habían propuesto para este verano, pero a la falta de fichajes estrellas, se les puede unir encima la salida de CR7 y precisamente los de Ten Hag lo que más necesitan es reforzar una delantera que ha quedado muy debilitada con las salidas de Cavani y Lingard y que podrían quedarse también este verano sin ‘El Bicho’, pero los dirigentes parece que finalmente han decidido quien quiere que le sustituya si se acaba marchando y el ‘9’ elegido lo tiene Simeone.

Según publica el diario inglés Daily Mail, Los Diablos Rojos estarían pensando en negociar con el Atlético de Madrid por el exatacante de la Juventus de Turín, Álvaro Morata. Según apunta el rotativo británico, el Manchester United estaría preparando una oferta de 30 millones de euros por el internacional español que, en principio, no entra en los planes de Diego Pablo Simeone y al que le están buscando una salida.

La cantidad que pretende ofrecer el Manchester United se ajusta a las exigencias de Enrique Cerezo, por la cual no llegó a un cuerdo con la Juventus de Turín, pero Los Diablos Rojos se enfrentan a un problema muy difícil de solucionar: Álvaro Morata no quiere regresar a la Premier League. Lo pasó tan mal durante su etapa en el Chelsea que tiene claro que regresar a Inglaterra no es una opción.

Una barrera muy difícil de superar por los ‘red devils’, pero que quizás puedan lograrlo al ofrecerle la titularidad en la delantera del equipo de Ten Hag, algo que seguramente no pueda tener en el conjunto rojiblanco. Además, hay que recordar que CR7 ha sonado con mucha fuerza para acabar en el Metropolitano el año que viene. Las cartas están encima de la mesa y ahora toca ver quien hace la primera apuesta, pero si todo va como quiere el Manchester United, Morata jugará el próximo curso en Old Trafford.