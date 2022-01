CR7 quiere en el United a un fijo de Gerrard, ex de LaLiga y del City

Dentro de la lista de decepciones de esta temporada se encuentra un Manchester United que, tras haberse despedido virtualmente de sus opciones de ganar la Premier League, también podría protagonizar otro chasco si finaliza el curso sin opciones de disputar la próxima edición de la Champions, algo que sucederá si no logra acceder a esa anhelada cuarta posición de la tabla. No obstante, para evitar eso, Ralf Rangnick y CR7 quieren cerrar un movimiento para reforzar el centro el campo de los Red Devils con la incorporación de Douglas Luiz, actual futbolista del Aston Villa.

El carioca es uno de los fijos en el esquema de Steven Gerrard en The Villans y sobre el papel se prevé complicado que el club granota dé su visto bueno a la salida de Luiz, pero hay varios factores que impulsan este movimiento: el Aston Villa ya se ha reforzado con Philippe Coutinho en este mercado invernal y, además se podrían dar la llegada de otros dos centrocampistas, Bissouma y Bentancur; el propio jugador podría tener preferencia por recalar en los Red Devils dado que el Aston Villa actualmente no tiene retos ambiciosos sobre la mesa; y, además, el United podría introducir a Van de Beek en la operación para no dejar debilitada la medular del esquema de Gerrard.

Esta posibilidad ha surgido en la ultimas horas acorde a los reportes de varios medios británicos, pero las posibles llegadas de los dos futbolistas mencionados podría enterrar esta opción y que el traspaso, en caso de que se dé, conlleve un desembolso cercano a 25 millones.

Tanto CR7 como Bruno Fernandes y el resto de estrellas que alberga en su plantilla Rangnick son conscientes de que el equipo necesita realizar alguna incorporación, especialmente en la parcela creativa, para poder subsanar una parte de los problemas manifestados hasta el momento, y Douglas Luiz parece ser la opción prioritaria para ello. El futbolista de 23 años pasó por las filas del Manchester City y del Girona, club al que fue a parar como cedido por el cuadro azulón, y en el Aston Villa ha logrado encontrar la oportunidad para sacar a relucir sus cualidades: dotes creativas, gran golpeo de balón y mucho sacrificio defensivo.