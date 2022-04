CR7 se estrella y Barça y Arsenal quieren fichar al más caro del club

El empate cosechado por los red devils en la noche de ayer frente al Chelsea deja prácticamente sin opciones al conjunto inglés de poder colarse en la cuarta plaza que permitiría al equipo disputar la próxima edición de la Champions League. La decepción que ha acusado el club esta temporada es mayúscula y muchos jugadores están dispuestos a escuchar ofertas para llegar a un proyecto que sí les permita pelear por la orejona. Pero no, no será CR7 el primer futbolista del United en abandonará Old Trafford ya que, según ha revelado 90min, es Marcus Rashford el nombre que más está dando que hablar en las oficinas de dos gigantes europeos, FC Barcelona y Arsenal, además de ser el futbolista de la plantilla más valorado en el mercado.

El atacante inglés de 24 años ha perdido mucho peso esta temporada bajo las órdenes de Ralf Rangnick y se prevé altamente complicado que pueda seguir en el equipo, sobre todo si dos clubs que disputarán la máxima competición europea en la 22/23 se postulan como firmes candidatos para ficharle.

Y es que una buena prueba de la poca trascendencia que tiene a día de hoy el atacante inglés en el esquema del United es que este ha disputado menos de la mitad de los minutos totales de la temporada y solamente ha registrado cinco goles, una marca que avala el deseo de la directiva de buscarle una salida.

Por si fuera poco, hay otro aliciente más que incentiva el adiós de Rashford el próximo verano: finaliza contrato en 2023 y, consciente del alto interés de FC Barcelona y Arsenal, los red devils no desaprovecharán la oportunidad de rescatar una suculenta cifra por su salida. Es aquí donde, precisamente, los gunners disponen de cierta ventaja respecto al cuadro catalán ya que la situación económica del FC Barcelona no es la más brillante y una oferta que ronde los 60 millones podría ser fulminante para las aspiraciones culés.

Eso sí, Joan Laporta sabe que tiene en Frenkie de Jong una baza de oro para ganar la puja dado que el centrocampista neerlandés interesa mucho en Old Trafford y la posibilidad de cerrar un intercambio podría dilapidar el deseo de Mikel Arteta de reforzar su delantera con el británico.