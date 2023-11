CR7 y Di María lo pagarían y United, Arsenal y Liverpool saben su precio: más que João Félix y Enzo

Si nos atenemos a los traspasos del Benfica en los últimos tiempos con algunas de sus más rutilantes estrellas, Manchester United, Arsenal y Liverpool deben tener preparada la cuenta para una inversión superlativa, que, además, afirman desde Portugal, llega con el agravante al histórico conjunto portugués en lo referente a su crack, por estos clubs pretendido. Con todo, se piensa que alguno de ellos sí atenderá al precio, más que nada porque jugadores como Cristiano Ronaldo y Ángel Di María corroboran su nivel.

Aseguran diferentes medios de comunicación afines a la Premier League que tanto Erik ten Hag, como Mikel Arteta y Jürgen Klopp no solo siguen a João Neves, sino que lo ven como su futuro a largo plazo, es decir, como una inversión que, aún siendo enorme, les servirá durante años. Y es que la precocidad del jugador del Benfica le ha llevado a comandar el medio del campo del conjunto luso pese a sus 19 años, lo que también le ha colocado junto a CR7 en la selección portuguesa.

Prueba de este interés radica en la información de 90 min según la cual el Manchester United, el Liverpool y el Arsenal tenían ojeadores en el duelo de O Glorioso ante el Sporting CP, donde los locales se llevaron el triunfo, precisamente con un gol de Neves y otro de Tengstedt, ambos en el descuento.

CP Sporting had a reflection exam this morning.



Question #1 - Which of the following were you guilty of in derby day against Glorioso.



A) Clearing corners



B) Conceding in the 94th



C) Conceding in the 97th



D) All of the above#SLB #Benfica #Glorioso

pic.twitter.com/blh4Oahuwx