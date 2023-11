100 M cambian la Champions y ningunean a CR7, Benzema y Neymar: Arabia y el fichaje del año

Si las cosas no están saliendo bien en Old Trafford no será por un jugador que llegó como un actor secundario, para algunos sectores incluso desconocido, y ya lidera en el Teatro de los sueños (y Portugal), siendo una estrella que está dando y ha dado un rendimiento espectacular a los diablos rojos. Pero eso es precisamente lo que persiguen en Arabia Saudí, un golpe de mano galáctico que descoloque a Europa y abra la puerta a más cracks en su liga.

Jugador top y con mucha carrera por delante

Dicho de otra forma, en la liga emergente creen que un fichaje del calibre de Bruno Fernandes puede darle a la Saudi Pro League ese nuevo cariz que buscan por esos lares, ya que con Bruno no solo hablamos de un jugador de enorme calidad e internacional, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Neymar Júnior, ni siquiera de un futbolista todavía con mucha carrera por delante, como Ruben Neves, sino de ambas cosas.

Por eso en Inglaterra se advierte de que este interés de la competición asiática va muy en serio y podría llegar a ser una tentación para un United necesitado de un cambio radical, uno que seguramente no pase por quitarse de encima a uno de sus grandes jugadores, como es Bruno, pero sí quizá de ingresar en enormes proporciones, como prometen desde suelo saudí. Y es que la liga en la que compiten las estrellas europeos huidas y antes citadas planea hacer una oferta al United por 100 millones de euros por el jugador luso.

Evidentemente se antoja bastante complicado que por esa cantidad el United vaya a soltar a uno de sus pocos seguros de vida, y eso que sería superar en 25 millones de euros su actual valor de mercado, cifrado por Transfermarkt en 75 millones de euros, y en 35 el precio que en su día pagó el conjunto red devil al Sporting de Lisboa por el mediocampista. Ni que decir tiene que para Europa y la Premier ver marchar a alguien como Bruno sería abrir un precedente peligroso.