Ten Hag lo tiene claro, no le quiere en el United, CR7 es transferible

Erik Ten-Hag aún no se ha sentado en el banquillo del Manchester United pero ya está empezando a tomar decisiones desde a la distancia. A falta de la confirmación oficial del club, todo apunta a que el actual entrenador del Ajax será quien se haga cargo de los Diablos Rojos la próxima temporada. La otra opción que sonaba con mucha fuerza, Mauricio Pochettino, parece que finalmente ha sido declinada por los directivos debido a los malos resultados cosechados durante el curso, informa The Mirror.

De confirmarse su llegada, Daily Star ha publicado que Ten Hag no quiere ha Cristino Ronaldo en el equipo y lo ha declarado transferible. Tal y como señala este medio inglés, el técnico neerlandés no cree que CR7 pueda adaptarse a su esquema de juego y que por lo tanto deberá abandonar Old Trafford. Una decisión que seguro que divide a gran parte de la afición del Manchester United.

Cristiano Ronaldo firmó por dos años con los Diablos Rojos, uno fijo y el otro tiene la opción de prolongar su vinculación con el conjunto inglés por 12 meses más si ambas partes están de acuerdo, algo que a día de hoy no parece que sea así. El atacante portugués lleva solamente 4 goles en los últimos 13 encuentros y como ya se publicó en Don Balón, pactó con la junta directiva seguir un año más en Manchester solamente si se clasificaba para la Champions League la temporada que viene, gesta que parece muy difícil de conseguir ya que se encuentra séptimos con 51 puntos a 6 de diferencia de la cuarta plaza que actualmente la marca el Tottenham con 57. El quinto y el sexto clasificado son el Arsenal y el West Ham.

De todas formas, a pesar de que te Hag no tenga entre sus planes a Cristiano Ronaldo, todo apunta a que el portugués tampoco está muy contento en Manchester (y no por tirar el teléfono de un aficionado al suelo). Según informa el Daily Star Jorge Mendes ha estado estas semanas viajando a Portugal para sondear las opciones del luso de regresar a su país el año que viene. Viene pisando fuerte el neerlandés, que tiene clara cual es su filosofía de juego y en la que parece no encajar el 5 veces ganador del Balón de Oro.