Cristiano Ronaldo se aleja del United, su próximo entrenador: Mourinho

Cristiano Ronaldo se aleja del Manchester United, así lo publica el diario La Reppublica quien además afirma que existen dos equipos muy interesados en la contratación del futbolista portugués: la Roma y el Sporting de Lisboa. Cada uno de ellos cuenta con sus ventajas y sus desventajas, pero ambos coinciden en que ninguno jugará el año que viene la Champions League.

El principal motivo de este desencuentro entre el Manchester United y Cristiano Ronaldo es la contratación de Ten Hag, cuya idea de juego no compagina con el estilo del portugués, por eso, y a no ser que las ofertas que le lleguen a Jorge Mendes no sean lo suficientemente convincentes para CR7, el luso abandonará Old Trafford este verano y su próximo destino podría ser junto a Mournho.

El entrenador portugués le quiere y además en Italia gozaría de un beneficio fiscal, tal y como sucedió en su época de la Juventus, que ahora mismo no tiene en Manchester, pero el principal problema sería la alta ficha del portugués. Esta misma desventaja también la comparte el Sporting de Lisboa, aunque el equipo luso cuenta con el factor sentimental y el deseo de Cristiano Ronaldo de volver a vestir la camiseta con la que empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol.

Si finalmente acaba en la Roma con Mourinho, allí volvería a juntarse con Nemanja Matic, quien acaba de firmar su contrato con el conjunto italiano por una temporada aunque prorrogable por una más si juega el 50% de los partidos, y un sueldo de 3.5 millones de euros netos.

Hace poco se especuló con la salida de Mourinho al PSG, pero el ex del Real Madrid se encuentra muy agusto en la capital italiana. No quiere irse, quiere seguir creciendo con los romanos y su próximo objetivo es ganar la Europa League y entrar en Champions el año que viene, para lo cual, no le vendría nada mal la ayuda de Cristiano Ronaldo, a quien ya dirigió en el conjunto blanco durante 3 temporadas en las que siempre mostró públicamente su apoyo y admiración hacia CR7. Veremos qué acaba sucediendo finalmente con el astro portugués.