No le quieren en el United, petición a Ten Hag:"Deshazte de Cristiano"

La temporada del Manchester United se podría calificar como de suspenso. Se comenzó la temporada motivados y con la esperanza de poder luchar por todos los títulos y poco a poco todos esos sueños se fueron haciendo pedazos uno tras otros. Quizás, y solo quizás, uno de los pocos hombres que pueden salvar su participación este curso y llegar al aprobado, o incluso al bien, es Cristiano Ronaldo.

El portugués ha conseguido anotar a sus 37 años en su vuelta a la Premier League nada más y nada menos que 18 goles y 3 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo por delante de jugadores como Marcus Rashford, Cavani, Jadon Sancho o Bruno Fernandes, futbolistas llamados a marcar la diferencia. Y ha conseguido llegar a esa cifra en un año muy accidentado en el Manchester United, con cambio de entrenador incluido y con una guerra interna entre Harry Maguire y él por la capitanía. A pesar de ello, el l uso ha vuelto ha demostrar su capacidad goleadora y por ello, Ten Hag ha decidido que quiere contar con él el año que viene.

Pese a que en un primer momento el Daily Star publicó que Ten Hag no contaría con Cristiano Ronaldo para la temporada que viene porque no se adaptaría a su estilo de juego, a insistirse en un interés del Real Madrid y a que SkySports publicara que si el equipo no se clasificaba para la Champions League él tendría libertad para irse, parece que el portugués ha decidido permanecer un año más en Old Trafford y agotar su contrato con los Diablos Rojos.

Algo que no ha sentado nada bien a uno de lo comentarios de la televisión británica que más ha atacado durante toda la temporada a Cristiano Ronaldo, Jamie Carraguer, quien, pese haber acabado ya la temporada, ha vuelto a cargar contra el luso y le ha pedido al nuevo entrenador, Ten Hag que se deshaga de él:” Deshazte de él. No puede empezar el próximo curso con un delantero que va a cumplir 38 años. Si ficha a un jugador con posibilidades de dejarlo en el banquillo, el portugués puede convertirse en un problema sin no juega todas las semanas”.

Duras palabras del ex del Liverpool que podrían hacer pensar, o no, al técnico neerlandés sobre el futuro del portugués en el Manchester United, aunque todo apunta a que permanecerá el año que viene en Old Trafford.