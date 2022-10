Cruz a Ten Hag y CR7 se lo piensa: Zidane y Pochettino, el OK listo

Tanto Mauricio Pochettino como Zinedine Zidane han sido en mayor o menor medida, en un momento u otro, objetivos de facto del Manchester United y aunque por unos u otros motivos, que pueden seguir latentes, esa unión no se confirmó. Sin embargo, ahora, tras la debacle de los red devils el pasado fin de semana ante el vecino incómodo de Mánchester (6-3) -que hace tiempo es ya de plano derecho el rey en la capital- y la complicada situación del equipo, es Erik ten Hag quien está en el alambre, por lo que CR7, que no juega con él, toma aire porque el francés y el argentino vuelven a la actualidad de Old Trafford.

Y este giro de los acontecimientos, indudablemente favorece al portugués en particular, pero también a otros dos exjugadores del Real Madrid y miembros del United, como son Raphael Varane y Carlos Henrique Casemiro. Lo hace especialmente si es Zinedine Zidane quien es tentado y confirmado por el club inquilino del Teatro de los sueños para sustituir a Ten Hag, ya que los tres fueron indiscutibles para Zizou en su etapa en el Madrid.

En relación a ello, es verdad que la Francia de Didier Deschamps no va bien, ha sucumbido de forma deshonrosa en la Nations League -ganado un partido de seis posibles y rozando el descenso- y el Mundial puede ser el punto final del actual seleccionador de les bleus, lo que daría las llaves del proyecto a Zidane, pero también es verdad que la tentadora oferta de la Premier League no es baladí: gran sueldo, enormes expectativas y todas ellas resueltas en la mejor liga del mundo. Decir que no es complicado.

El otro nombre que surge en la palestra es el de Mauricio Pochettino, que ya ha sonado en multitud de ocasiones para dirigir al equipo de Mánchester y cuya situación actual le vendría de perlas para ponerse a los mandos del proyecto: no tiene equipo, el daño del United ya está hecho por Ten Hag y solo puede hacer mejorar a un equipo plagado de estrellas. En cualquier caso, resulta obvio que el argentino, que está libre, es de las mejores opciones para un banquillo de un grande en dificultades y repleto de egos enormes. Sea como fuere, cualquier remedio será positivo para Cristiano Ronaldo, que por un lado mira a enero para salir, pero siempre y cuando continue el neerlandés en el banco, lo cual, ahora, ya no está asegurado.