Cumbre por Antonio Rüdiger: Bayern y Juventus imponen un precio atroz

Puede que en algún momento el Real Madrid se hubiera puesto en cabeza de la pelea que se avecina por Antonio Rüdiger y cuyo fin se ve lejos del Chelsea, toda vez que el equipo inglés, hoy por hoy, no puede vender, comprar o renovar jugadores desde la Premier y el alemán acaba contrato en junio. El problema con Rüdiger en clave blanca en estos momentos es que hay dos equipos que le llevan ventaja, el Bayern de Múnich y la Juventus de Turín.

Con respecto al equipo alemán, se la lleva al Madrid por proyecto y porque al germano le atrae la posibilidad de jugar con la elástica del Bayern, históricamente el gran club de su país. No es que el Madrid no le interese, pero ve más futuro en la propuesta del Bayern, sobre todo para sí mismo, siendo David Alaba y Eder Militao dos escollos en la capital de España que no quiere tener que superar. Por otro lado, el club blanco está menos por la labor de abonarle el sueldo que pide.

Y es ahí donde entra la Juventus, que incluso está por delante con Rüdiger del vigente campeón de la Bundesliga, ya que la Vecchia Signora le habría comunicado al entorno del jugador que ellos sí pueden llegar a la cifra estipulada por el entorno del futbolista del Chelsea, que desea un sueldo para el defensa de 200.000 libras esterlinas semanales, unos 240.000 euros a la semana, cantidad que el Madrid no quiere plantearse.

Así las cosas, asegura Metro, el central ahora mismo estaría más cerca del Juventus Stadium que de ningún otro destino, lo que incluye Stamford Bridge o la liga inglesa, con el problema señalado. Y es particularmente llamativo que sea el equipo italiano quien lleva ventaja en este momento con el crack a las órdenes de Thomas Tuchel porque hace pocas fechas tenía un principio de acuerdo con el Madrid y mucho más recientemente con el Chelsea, siendo ambos OKs bastante complicados en estos momentos.