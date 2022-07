De Gabriel Jesus a La Masía: el Barça teme la venganza de Aubameyang

Uno de los clubes que más se está mostrando en este mercado de verano es el Arsenal de Mikel Arteta. Al conjunto londinense se le viene vinculando en las últimas semanas con multitud de nombres de primera fila para su nuevo proyecto y ha demostrado además que no va de farol porque acaba de anunciar recientemente el fichaje de uno de sus principales objetivos como era el delantero Gabriel Jesus.

El delantero procedente del Manchester City y que tan buen rendimiento le ha dado a Pep Guardiola es uno de los daños colaterales de la llegada de Erling Haaland al Etihad Stadium pero no va a ser desde luego el único en llegar al Arsenal. Los gunners tienen muy claro que quieren volver a ser un equipo ganador y que para ello necesitan reformar de arriba a abajo su plantilla, así que el movimiento de Gabriel Jesus se presenta tan solo como el principio de una serie de movimientos interesantes.

Hay otro fichaje que Mikel Arteta puede cerrar en las próximas horas, si bien es cierto que es de menos renombre que el anterior. El técnico español también quiere reforzar la defensa y hacer fuerte al Arsenal en el plano defensivo así que ha puesto su punto de mira en Álex Grimaldo. El ex jugador del Fútbol Club Barcelona, criado en La Masía, no llegó a hacer realidad su sueño de triunfar con el primer equipo culé y por eso pronto tuvo que marcharse buscando su oportunidad lejos de Can Barça. Y la encontró en el Benfica, club en el que lleva desde el año 2016 de manera ininterrumpida.

Ahora, parece que el Arsenal amenaza con ‘romper’ esta estabilidad del lateral izquierdo y que quiere llevárselo para jugar en la Premier League tal y como apunta el portal web especializado 90min. Pese a que parece un paso muy apetecible en su carrera deportiva, lo cierto es que Grimaldo también deberá pensarse seriamente la opción de cambiar de aires ya que con el Benfica logró, en la liga portuguesa, la clasificación para disputar la previa de la Champions League, mientras que el Arsenal terminó fuera de los puestos de esta atractiva competición y tan solo jugará la Europa League.