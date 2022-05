De Jong no quiere ir al Manchester United pese a la llamada de Ten Hag

La situación económica del F.C. Barcelona es de una gravedad extrema. Joan Laporta y Mateu Alemany han conseguido moverse con éxito en el pasado mercado invernal, aunque le hará falta mucho más para poder entrar con garantías en el mercado de fichajes de este verano.

Esta misma semana LaLiga informaba oficialmente sobre las pérdidas que había tenido el organismo durante el curso 2020/2021, una cifra cercana a los 900 millones de euros. Unas pérdidas que no se daban en LaLiga desde el 2012, organismo al que el covid ha hecho estragos en cuanto a ingresos. Más que destacable es que el Barça acumula el 60% de esas pérdidas, algo preocupante para Tebas y la entidad azulgrana. Es por eso que los culés tienen la necesidad imperiosa de vender futbolistas este verano para ingresar dinero e invertir parte del mismo en incorporaciones.

Desde hace varias semanas está sobre la mesa la salida de Frenkie De Jong del F.C. Barcelona. El holandés es uno de los jugadores con más cartel en el club y una petición expresa de Erik ten Hag, nuevo técnico del Manchester United, con quien coincidió en el Ajax. Los 'diablos rojos' están dispuestos a pagar 70 millones de euros por el centrocampista, una operación que Laporta y Xavi ven con buenos ojos, pero que no aprueba el propio jugador.

Según el Diario AS, De Jong no está interesado en recalar en el United, a pesar de poder coincidir allí con el técnico que mejor rendimiento obtuvo de él. La no participación en Champions y las dudas en torno al proyecto deportivo hacen que el holandés se niegue a cambiar el Camp Nou por Old Trafford.

En el Barcelona ya están convencidos que la salida del centrocampista es una de las claves para poder acometer la reestructuración de la plantilla que el club necesita, incluso se habla que Laporta está pensando en poner en el mercado a otros jugadores como Ter Stegen. La salida de De Jong por tanto no está descartada, ya que otros equipos como el PSG, Bayern de Múnich o Manchester City tienen interés en el jugador, aunque de momento ninguno ha sido tan claro como Ten Hag y el United con sus intenciones.