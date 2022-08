De jugar con Camavinga y Tchouameni a ser el nuevo aliado bomba de CR7

El duro batacazo sufrido en el estreno del Manchester United en la nueva edición de la Premier League ha provocado que Erik ten Hag se haya replanteado varias cosas, como la fiabilidad actual de su plantilla. Algunos jugadores generaron muchas dudas al técnico en el encuentro frente al Brighton Hove Albion y fruto de ello ha realizado peticiones de forma inesperada a la directiva del club para reforzar su plantilla, con especial insistencia en Adrien Rabiot.

El centrocampista de la Juventus y de Les Bleus, donde comparte vestuario con jugadores como Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Karim Benzema o Kylian Mbappé, entre otro gran elenco de estrellas, ha recibido la llamada de los red devils y ahora mismo todo parece indicar que el traspaso se cerrará esta misma semana.

El paso de Rabiot por Turín no ha sido el más gratificante para los intereses de la Vecchia Signora y de ahí que el club italiano esté dispuesto a desprenderse del jugador si la oferta se adecúa a las pretensiones de la entidad, es decir, que ronde los 15 millones, una cifra que los red devils sí que parecen estar en predisposición de abonar para reforzar la plantilla.

Tal y como ha avanzado The Guardian, uno de los diarios más prestigiosos de Inglaterra, ambas partes ya se han sentado a negociar el traspaso del futbolista de 27 años, quien personalmente ya ha dado luz verde para poner rumbo a Old Trafford en la que será su primera experiencia en la Premier League a sabiendas de que no podrá disputar la Champions.

Así pues, salvo un giro drástico en las negociaciones, CR7 contará con un nuevo aliado que no solo ilusionará el proyecto, sino que además ha demostrado que, con confianza y continuidad, es uno de los centrocampistas más completos de Europa ya que atesora tanto virtudes ofensivas como defensivas, algo que le ha servido para convertirse en un intocable en los planes de Didier Deschamps en el mencionado combinado francés a pesar el abanico de alternativas que maneja el técnico.

Se esperan más fichajes

Eso sí, esta no es la única incorporación que podría darse en la línea creativa ya que, aparte de Rabiot, otros jugadores como Milinkovic-Savic o Guido Rodríguez también han sido incluidos en la agenda del United.