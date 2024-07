Decidió jugar por Chile, costó 8M y llega a la Premier League: Southampton no teme que no tenga gol

El fútbol inglés no pierde el tiempo en pleno mercado estival de fichajes y tanto los clubes como los jugadores que llegan a la Premier League se mueven. El caso de Southampton es un tanto curioso, ya que acaba de hacer oficial la llegada de un delantero que no la pasó nada bien en su anterior club. Se trata del chileno nacido en Inglaterra, Ben Brereton, que el pasado curso defendió los colores del Villarreal, equipo por el que pasó sin pena ni gloria. El atacante ya es conocido en el medio, pues apenas se notó su presencia en las redes el Sheffield United.

El ‘9’ de Chile no ha tenido la repercusión esperada en los últimos años, yendo de lugar en lugar y no encontrando estabilidad. Brereton pasó su mejor momento cuando jugaba por el Blackburn Rovers, con una máxima cantidad de partidos en su carrera, así como los goles ejecutados. Sin embargo, no le fue nada fácil establecerse en el fútbol español, puesto que Villarreal decidió cortar relaciones con él y así buscar oportunidades en una liga que conoce bien. El ‘Soton’ confía en los servicios del sudamericano y por eso no dudó en apostar por él.

Transferencia exitosa

Southampton buscó un delantero con experiencia y es Ben Brereton quien cumple con las condiciones que el cuadro de la Premier League solicitó. Con 25 años y una experiencia previa por la Liga Inglesa, Villarreal agradeció al artillero chileno por su profesionalidad y le deseó suerte. No está confirmado, pero fuentes cercanas indicaron que la operación se habría concretado en unos 8 millones de euros más 2 en variables.

Paso frustrado

El mapochino no terminó por adaptarse al fútbol español, con Villarreal apenas figuró y la cesión al Sheffield United significó un cambio de aires que el delantero necesitaba. Con el submarino amarillo no anotó ni un solo gol, en total fueron 20 partidos, 6 como titular y 14 como suplente. Caso contrario fue en el club que obtuvo su cesión, pues marcó 6 goles en 16 partidos y además brindó una asistencia. No obstante, el cuadro español ya tenía decidido que lo mejor para ambos era cortar caminos, por eso la inminente llegada de Brereton al Southampton.

Su mejor etapa

El futbolista ofensivo se hizo famoso por su decisión por representar a la selección de Chile, nació en Inglaterra y la relación con el país sureño fue que su madre era chilena. En ese entonces, el delantero jugaba por el Blackburn Rovers de la Championship, con quien hizo la mejor marca de su trayectoria hasta la fecha: 117 partidos, 47 goles, 16 asistencias y 11.437 minutos en la bolsa. Previamente, con Nottingham Forest ya había dejado huella con sus 9 goles y 7 asistencias en 57 compromisos.