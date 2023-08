Dura rajada de Pep Guardiola contra la FIFA y la UEFA: Kepa, Militao y De Bruyne están con él

Pep Guardiola ha lanzado una reflexión muy contundente contra el calendario actual del fútbol, y el desgaste físico que sufren los jugadores por la cantidad de partidos y minutos que se les obliga a disputar cada temporada.

El técnico del Manchester City compareció ante los medios de comunicación en la previa de la Supercopa de Europa en la que se medirá al Sevilla, y lanzó un mensaje a los principales organismos del mundo del fútbol para que se preocupen más por el descanso de los jugadores: “En mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el primer partido, ahora te dan cuatro o cinco días. Y al final mira cuántos cruzados. Te hacen ir a Asía, Estados Unidos…te hacen partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, y la gente cae, y sigue cayendo, y seguirá cayendo porque el show debe continuar. Y si Courtois no está, pues habrá otro. Y si Militao no está, pues habrá otro. Porque acaba la Champions y se van a jugar las selecciones durante dos o tres semanas. El año que viene Mundial de Clubes cuando acabe el año. Vete a Estados Unidos con 37 equipos…cuando antes era el campeón de La Libertadores contra el de la Champions League. Es demasiado. Por tanto, adaptarse, tirar, entrenar muy poco, mucho en casa y energía en los partidos”.

En declaraciones a ‘Movistar +’, Guardiola respondía cuando le preguntaban sobre una posible solución a este grave problema: “Es una batalla perdida salvo que los jugadore se planten y digan ‘no jugamos’. Lo demás es una batalla perdida, no hay nada que hacer. Ni reuniones de UEFA, ni de FIFA, ni nada. No hay nada que hacer. Y encima ahora metiendo más minutos. Van a buscar la cantidad, hay que buscar la calidad. Pero para estar bien hay que estar fresco. Claro que los futbolistas van a jugar, pero tienen que estar frescos. Las temporadas se continúan, ya no hay vacaciones. Y los jugadores van a estar porque les gusta esto. No está Kevin, pues ya vendrá otro. Y ahora hasta los 110 minutos, eso significa que a final de año no jugaremos 38, serán 43 partidos. Y en el Mundial que vendrá ponen más partidos. La FIFA debe buscar la manera de buscar la calidad y no la cantidad.

La lesión de Kevin De Bruyne

El futbolista belga estará fuera de los terrenos de juego durante unos meses, según indicó su entrenador en la rueda de prensa previa al partido: “Es una putada. Es un jugador muy importante para nosotros. Ha recaído. Creo que le tendrán que hacer cirugía y le perderemos durante meses. Es un futbolista muy especial, con un talento distinto, con su conexión con Haaland y con los de delante, pero es lo que hay”.