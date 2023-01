Durísimo acierto contra Mbappé y Neymar de Guardiola: “incomparable”

Durante el primer tramo de temporada Neymar Júnior fue el mejor jugador del Paris Saint-Germain, hasta el punto de ser de los pocos jugadores de planeta que, aunque por detrás, tenía números que se acercaban a los de Erling Haaland (sumando goles y asistencias). Durante el Mundial, los focos miraron a Mbappé, después a Messi y de nuevo a Mbappé y Leo Messi, por ese orden. Pero lo cierto es que una vez de regreso al día a día, a la regularidad, nadie puede quitarle la razón a Pep Guardiola y el Manchester City con el fichaje del 9 celeste porcedente del Borussia Dortmund.

Mejor es un atributo que no nos gusta utilizar, nos parece inexacto e injusto por época, circunstancias, etcétera, pero desde luego el escandinavo es a día de hoy el futbolista más determinante del planeta, lo fue desde el principio y lo es en el regreso. Si, por ejemplo, miramos los números de los tres jugadores del PSG, simplemente no hay color. Al argentino todavía se le espera tras la cita mundialista, a Neymar no le han salido bien las cosas en este arranque y Mbappé, el más atinado del tridente, anda muy por detrás de los registros del futbolista del Etihad.

Haaland en cuatro partidos ha hecho cuatro goles y eso que en el último de liga no anotó ante el Chelsea; Mbappé solo ha hecho un gol en dos partidos. Y podría cifrarse este arranque de enero como algo circunstancial, por el escaso margen, pero si comparamos los números de Haaland a lo largo de esta temporada con el City contra cualquier otro crack del balompié veremos que supera aún más holgadamente a todos, incluidos los tres jugadores estrella del Parque de los Príncipes

Nadie de ninguna liga continental ha hecho más goles que él, 21 tantos, ni siquiera en competiciones menores, y este hecho es demoledor si queremos proyectar su promedio goleador con todo lo que queda por delante: además de la Premier League, Copa, Champions League… Con Haaland, si sigue a este ritmo intratable, hablamos del mayor acierto de Pep Guardiola y de un jugador llamado a marcar una época que en el plano goleador puede batir todos los récords. Aún es pronto para mirar a la historia así quedémonos con eso: el jugador más determinante juega en Mánchester a las órdenes del míster de Sampedor. Es un hecho incontestable.

¿Será suyo el Balón de Oro? Si sigue así y logra los grandes trofeos colectivos, ¿alguien puede negárselo? Guardiola dijo en su día que Messi “es incomparable”, y lo es en su época, como Maradona, Pelé, Cruyff… pero lo cierto es que el noruego está escribiendo, poco a poco, un argumento que puede llevarlo a ser, también, incomparable y en su momento.