Duván Zapata rechaza a Bin Salmán y surge la opción Luka Jovic

Pocas o casi ninguna esperanza tienen ya en el Newcastle y Mohamed Bin Salmán en hacerse con varias de sus primeras opciones para reforzar la parcela ofensiva, ya que a la negativa del Benfica a vender a Darwin Núñez, por el que el cuadro lisboeta pedía 60 millones de euros (una cifra inasumible ahora mismo para los magpies) se une ahora la de la Atalanta por Duván Zapata, de modo que a solo unos días para que cierre el mercado, surgen dos opciones: Jesse Lingard y Luka Jovic.

Cabe decir que, si bien parecía que Lingard -que quiere irse del Manchester United (y de hecho lo hará en junio, que es cuando acaba contrato) y esperaba que este adiós se produjera antes de verano- iba a ser la nueva estrella del Newcastle en las próximas horas, ahora el jeque propietario del club de St. James Park se ha encontrado con un serio contratiempo: el Manchester United, un legendario duro negociador.

Los red devils han dejado ir hasta final de temporada a Anthony Martial al Sevilla y salvo que llegue una oferta en firme por Lingard, una que el Newcastle no quiere hacer ya que el inglés saldrá gratis en unos meses, el equipo de Old Trafford no soltará más jugadores, no al menos aquellos que se considera aptos para la causa, y el de Warrington lo es. De modo que, cuáles son las opciones ahora de un conjunto albinegro que necesita más pólvora.

Pues Luka Jovic, por el que también está preguntando el Arsenal, es la otra, una gran opción. Consideran en Inglaterra que el Madrid tiene suficiente pólvora como para dejar ir hasta final de temporada al serbio, que por el contrario haría una función esencial en las urracas. Además, esperan que Jovic pueda salir como lo hizo la temporada pasada, donde el Madrid concedió la cesión al Eintracht de Frankfurt por su ex jugador. Con todo, los informes que vienen desde España son claros: Jovic solo se moverá si hay un traspaso millonario por medio. El 16 del Madrid interesa en Londres y Newcastle, pero para ver a Jovic en sus filas uno de los dos destinos ha de pagar por él; no habrá préstamos.