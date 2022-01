Ni Dembélé ni Hazard, Bin Salmán elige al nuevo crack del Newcastle

Mucho se ha especulado y algo se ha concretado (léase, Kieran Trippier) con respecto a la inversión en este mercado de fichajes invernal del Newcastle, sobre todo fruto de la mala situación deportiva del equipo magpie, al borde del descenso de de la Premier League en estos momentos, pero como toda vez que Mohamed Bin Salmán debe hacer frente al contratiempo de la actual situación de las urracas, el glamour, en cierta forma, deberá esperar. Quizá por eso haya hecho una elección muy concreta con respecto a su próximo crack.

Tal vez no, quizá jugadores de la élite mundial con los que se ha relacionado al equipo gobernado por el fondo de inversión saudí no hayan querido relacionarse con el Newcastle debido a su precaria situación, pero el caso es que ahora el crack está elegido y el acuerdo parece inminente. Sobre los que sonaron y no irán el club del norte de Inglaterra en estos próximos días hay que resaltar a futbolistas como Ousmane Dembélé, del Barça, o Eden Hazard, del Real Madrid.

Los dos antes citados o el mismo fichaje del Aston Villa de Steven Gerrard, Philippe Coutinho, sonaron para engrosar las filas de las urracas, pero el elegido, como buen conocedor de la liga y de probada eficacia en la misma es Jesse Lingard, que sigue el camino de su compañero en el United, Anthony Martial -listo para aterrizar en Sevilla, como os contamos hoy en Don Balón- y fuerza para el acuerdo definitivo con el Newcastle.

En este asunto sí cabe decir que la voluntad de salir de Old Trafford de Lingard y el interés del equipo de Bin Salmán son clave, ya que fuerzan al United a un acuerdo que certifica en sus páginas de hoy The Mirror. Así, el que fuera faro del West Ham la temporada pasada (Lingard) y uno de los jugadores más destacados de la liga no ha terminando de convencer en el Teatro de los sueños y ante la ausencia de protagonismo exige salir, exigencia que casa con la búsqueda del Newcastle y que concede en United, al que no le queda otra salida ya que en junio el interior se iría gratis (acaba contrato)