Echó a David de Gea de la Selección y hasta Casemiro y Varane se compadecen: KO en Mánchester por él

Una de las novedades introducidas por Luis Enrique durante su estancia al frente de ‘La Roja fue apostar por David Raya, guardameta del Brentford, cerrando la puerta a David De Gea, quien para muchos merecía -por méritos- un hueco en el combinado nacional.

No obstante, esta misma idea impulsada por el técnico asturiano está siendo empleada por Luis de la Fuente, el actual seleccionador español. A pesar de que es Kepa Arrizabalaga el que está gozando de mayor protagonismo en ausencia de Unai Simón, Raya ostenta un puesto en la convocatoria que, entre otras víctimas, ha impedido al portero del Manchester United acudir con ‘La Roja’.

Sin embargo, esta no es la única noticia negativa que ha recibido últimamente David de Gea con Raya como protagonista ya que, según hemos podido conocer en Don Balón, los red devils han incluido al futbolista catalán en su agenda de prioridades para reforzar la portería el próximo verano. A pesar de que el español tiene contrato en vigor hasta 2024 y de que está considerado toda una institución en Old Trafford por sus más de once años como miembro de la entidad, sus prestaciones siguen generado algunas dudas que la directiva está dispuesta a castigar con la llegada de su compatriota.

Si por algo Luis Enrique y Luis de la Fuente han optado por David Raya es porque sus prestaciones en el Brentford están siendo descomunales desde la temporada pasada y ahora, asentado ya en los planes de la Selección, se ha convertido en objeto de deseo de algunos clubs de la Premier League que están dispuestos a presentar una jugosa oferta para cerrar su incorporación en verano y, como resulta evidente, el United es uno de los clubs que cuentan con más opciones de salir victorioso de la puja por el potencial económico del que dispone la entidad.

El futuro de David de Gea

Aunque esta temporada el madrileño es el futbolista de la plantilla más utilizado por Ten Hag junto a Casemiro, Rashford o Raphael Varane, todos ellos tienen garantizado su grado de protagonismo el próximo curso, algo de lo que no puede presumir el ex del Atlético de Madrid... quien incluso podría propulsar su salida del club si finalmente Raya aterriza en Old Trafford.