Ederson sigue en el City: detalles de la fuerte charla con Pep Guardiola y adiós a la liga Saudí

El arquero brasileño Ederson Santana de Moraes, conocido futbolísticamente como Ederson, finalmente rechazó la oferta para mudarse a la Saudi League Pro y seguirá vistiendo los colores del Manchester City.

El futbolista, que fue una de las figuras en la obtención de la Community Shield ante el United, reveló que ya definió cuál será su futuro.

“Hablar con Pep fue crucial. Estoy muy contento de continuar en el Manchester City”, expresó tras el encuentro que se disputó el sábado en el mítico estadio de Wembley. En ese sentido, agregó: “Estoy y totalmente enfocado en ganar más títulos aquí. También hablé con la directiva, directores y compañeros de equipo, y me quedo”.

De esta forma, dio por finalizada las negociaciones con Al Ittihad y el Al Nassr de Arabia Saudita.

It used to be shocking to see a goalkeeper take a penalty...



That was before Ederson. pic.twitter.com/ZqI46BX1K8