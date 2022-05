El Ajax sigue castigando al Manchester United de Erik ten Hag y CR7

El nuevo técnico holandés del Manchester United continúa en su periplo por devolver de las cenizas a un club que lleva mucho tiempo en horas bajas. Los 'diablos rojos' no parecen haber superado la salida de Sir Alex Ferguson del club, y desde entonces están sumidos en una dinámica más que mala que no han podido revertir con dinero ni fichajes. Erik ten Hag ha asumido el cargo para cambiar eso, pero de momento el holandés está chocando de bruces con el equipo que hasta ahora le ha dado todo, el Ajax de Ámsterdam.

Ten Hag tiene claras sus preferencias a la hora de fichar. Jugadores como Jurrien Timber o Antony encantan al neerlandés, quien conoce perfectamente a esos futbolistas por sus fantásticas campañas en el Ajax. Lo que no esperaba Ten Hag serían las dificultades que se está encontrando para hacerse con los jugadores que pretende.

Ya han sido dos los jugadores que han salido o van a salir del Ajax este verano y se les han escapado, Noussair Mazraoui y Ryan Gravenberch, ambos con rumbo a Múnich en lugar de a Mánchester. Pero si hay un jugador al que Ten Hag quiere sí o sí ese es Antony.

El extremo brasileño ha sido pieza fundamental para el técnico holandés esta temporada en Ámsterdam y confía en él para que sea una de las estrellas en Old Trafford. El problema es que el futbolista estaría dudando sobre si poner rumbo al 'teatro de los sueños' o no. El de Osaco conoce el interés del Liverpool, un club varios escalones por encima del United, capaz de quitarle a otros de sus pupilos a Ten Hag.

El dinero no es el problema, si no el proyecto, el cual parece que Erik ten Hag no está siendo capaz de vender a los futbolistas que pretende. Según The Mirror, el fichaje del brasileño no alcanzaría los 60 millones de euros, una cifra más que razonable dado el mercado y a la que pueden llegar ambos clubes. En Anfield sopesan la marcha de Mané, candidato a suplir a Lewandowski en el Bayern, viendo en Antony un relevo perfecto para el senegalés.

Puede que Antony anime el derbi inglés en los despachos, mucho más que los duelos disputados últimamente entre ambos.