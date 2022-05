El United prepara 30 kilos: CR7 mira a un compañero de equipo a Messi

La temporada del Manchester United no ha salido como se esperaba. Incluso desde el seno del propio club se atreven a calificar el año como un fracaso, especialmente una vez que han perdido cualquier opción de cara a la última jornada de la Premier League de meterse en la próxima edición de la Champions League. De hecho, los red devils van a tener que defender en esta última fecha su sexta plaza que da opción a jugar la Europa League si no quieren caer aún más abajo. Y por ello en Old Trafford están ya en plena renovación del equipo y miran especialmente a la defensa, con Varane y Maguire como los principales señalados.

La revolución del Manchester ha empezado por el banquillo pero la limpia va a ser considerable entre la plantilla. Pesos pesados que finalizan contrato como Pogba o Cavani se marchan y hay ciertos jugadores a los que se les ha tenido bajo la lupa por dar un rendimiento muy lejos de lo que se esperaba de ellos. En el conjunto inglés consideran que el principal lastre de esta temporada ha sido el rendimiento defensivo y las pobres actuaciones que han tenido los zagueros, que han costado demasiados goles y han llevado al United a fracasar en la Premier.

Por eso, tanto Raphael Varane como especialmente Harry Maguire son dos de los hombres que están en el punto de mira y a los que Ten Hag les está buscando ya sustituto de garantías. Y el nombre está sobre la mesa. No es otro, según apunta el medio británico Talk Sport, que el argentino Lisandro Martínez. El central del Ajax es más que de sobra conocido por el nuevo míster de los red devils al coincidir con él en la Eredivisie y sigue siendo uno de los puntales del equipo holandés.

Está ofreciendo un gran rendimiento con el Ajax pero lo cierto es que salir a la Premier League supondría un salto gigantesco en su carrera deportiva. Bien es cierto que el central de 24 años tiene experiencia con la selección argentina y es muy amigo entre otros de Leo Messi, pero a nivel de clubes nunca ha jugado en una gran liga como la inglesa. Por el momento, parece que el precio de Lisandro estaría por encima de los 30 millones de euros, una cifra que el Manchester United podría alcanzar.