El Al-Nassr va a por Casemiro y el Manchester United elige un mexicano como sustituto: 35 millones

El Manchester United está considerando seriamente la incorporación del mediocampista mexicano Edson Álvarez para la próxima temporada 2024-2025. Según fuentes cercanas al club, el jugador del West Ham United es una de las opciones preferidas por el entrenador Erik ten Hag para reemplazar a Casemiro en el mediocampo del equipo.

El centrocampista americano ha impresionado con su rendimiento tanto en el Ajax como en el West Ham United. Su capacidad para recuperar balones, su versatilidad en el campo y su liderazgo natural lo han convertido en uno de los mediocampistas más completos de la Premier League. Estas cualidades han captado la atención del entrenador, quien ya conoce bien a Álvarez de su tiempo juntos en el club neerlandés.

Con la edad avanzada de Casemiro, que cumplirá 33 años en febrero de 2025, el Manchester United está buscando un sucesor que pueda asumir el papel crucial de ancla en el mediocampo, sobre todo porque este mismo verano podría marcgarse al Al-Nassr.

La posible transferencia de Edson Álvarez al Manchester United no solo responde a la necesidad de encontrar un reemplazo para Casemiro, sino que también encaja con la filosofía de Ten Hag de incorporar jugadores jóvenes con potencial de desarrollo. El mexicano, aunque ya es un jugador experimentado, aún tiene muchos años por delante para alcanzar su máximo rendimiento, lo que lo convierte en una inversión atractiva para el futuro del club.

Además, la experiencia de Álvarez en la Premier League con el West Ham ha demostrado que puede adaptarse rápidamente al ritmo y las exigencias del fútbol inglés. Su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones del mediocampo y la defensa central proporciona una flexibilidad táctica adicional que sería muy valiosa para el Manchester United en diversas competiciones.

🚨🔴 Man United, seriously considering to bring in also new midfielder — almost sure in case Casemiro leaves.



Understand Mexico captain Edson Álvarez is one of the option discussed internally, appreciated by ten Hag.



It's difficult deal, as West Ham considers him as key player.