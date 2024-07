El argentino que no será tenido en cuenta por Juventus su próximo destino será la Premier League

Matias Soulé, el joven que tuvo una gran temporada en el Frosinone y según los medios de comunicación podría recalar en el recién ascendido Leicester City. Es probable que un agentino vuelva al equipo de su ciudad homónima luego de la salida de Leonardo Ulloa.

Aunque el equipo de la Serie A descendió, demostró ser figura clave con su desequilibrio en 39 partidos, 11 goles y otorgó 3 asistencias donde a pesar de su juventud muchos equipos de la Serie A y Premier League se lo disputaban. Fabrizio Romano confirmó el interés de la Roma y de “The Foxes” por un total de 30 millones de dólares y un contrato de tres años.

🇦🇷 Leicester City made best proposal to Juventus for Matias Soulé in excess of €30m package, AS Roma have player’s preference. Time to make decision soon. ⤵️ https://t.co/Ag0L59iZHo

Leicester podría desembolsar los 25 millones de dólares y quedarse con el pase del jugador según Tuttosport que ya lleva gastado 40 millones de libras esterlinas con la incorporación de Abdul Fatawu del Sporting de Lisboa, Caleb Okoli del Atalanta y joven Michael Golding del Chelsea. Por lo contrario, el fin de contrato de Praet, Ineacho y Albrighton que todavía no tienen equipo, el pase de Kierman Dewsbury Hall al Chelsea por 35 millones de libras esterlinas.

Los dirigidos por Steve Cooper debutarán el lunes 19 de agosto frente al Tottenham después de su paso por la Championship y esperemos que se repita el milagro del año 2016.

Aunque parece lejano, la Roma de Daniele De Rossi también lo quiere en su escuadra que compartirá con Leandro Paredes y Paulo Dybala. ¿Europa League o Premier League, cuál será su destino?

Matias Soulé es de la camada de jugadores argentinos que sorprendieron por su nivel y formación en Europa, junto con Alejando Garnacho y Valentin Carboni fue convocado por Lionel Scaloni para las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Después de una negociación por más de un mes y con el pase de la Eurocopa en el medio, el defensor central de Bologna, Riccardo Calafiori llega al equipo de Mikel Arteta a cambio de 40 millones de euros. Basilea recibirá un porcentaje por la compra. El joven de 22 años tendrá la oportunidad de brillar en la Premier League.

🚨🔴⚪️ EXCL: Arsenal and Bologna have reached an agreement for Riccardo Calafiori, after breakthrough revealed earlier!



Understand fee is €40m plus €5m add-ons and sell-on clause.



Final step needed: Basel and Bologna to agree 50% sell-on payment terms, then… here we go! 🏁 pic.twitter.com/ueCZ3XOu5f