El Chelsea ficha al ex del City, pero Graham Potter pierde a Kanté

Todd Boehly continúa realizando numerosos cambios en el Chelsea. El presidente estadounidense quiere remodelar por completo no solo la plantilla, si no también el organigrama y la estructura del club, por eso, y al quedarse sorprendido por el gran trabajo que Joe Shields ha realizado en las 6 semanas que trabajado para el Southampton, el nuevo propietario del conjunto londinense ha decidido llevárselo consigo a Stamford Bridge, pero no todo son buenas noticias, ya que, ayer mismo se confirmó que Kanté ha recaído de su lesión y estará de baja por lo menos 3 meses más de baja.

El centrocampista francés estaba en la parte final de su recuperación y se dudaba incluso de si podría regresar este fin de semana, pero tras sentir unas molestias y someterse a las pertinentes pruebas, los peores presagios han sido confirmado, Kanté recaía de su lesión en los isquiotibiales y será baja, por lo menos, hasta después del Mundial de Qatar.

Malas noticias para Graham Potter que son contrarrestadas por la llegada a la dirección deportiva de Joe Shields. Quien fuera cazatalentos durante 9 años en el Manchester City ha sido reclutado por Todd Boehly para realizar la misma función en el Chelsea, publica The Sun. El ex del Southampton llegó a los saints en agosto y se ha marchado en octubre. Su buen hacer en estas 6 semanas ha levantado el interés del nuevo propietario blue y no ha dudado en traerle consigo a Stamford Bridge.

Una operación que no ha sentado nada bien en el Southampton, aunque aseguran que debido al corto de periodo de tiempo que Joe Shields ha estado con ellos, su baja no ha supuesto una gran perdida. Su llegada al Chelsea provoca salidas y Petr Cech ha sido uno de los que han tenido que abandonar la estructura del conjunto londinense.

Todd Boehly sigue realizando cambios constantes en el Chelsea, uno de los que mejor resultado le está dando es la contratación de Graham Potter. Desde su llega, el conjunto londinense cuenta los partidos por victorias. Son ya cuatro los partidos ganados de forma consecutiva por los blues y solo han empatado un partido, que fue su debut, ante el RB. Salzburgo en la Champions League. Desde entonces, el Crystal Palace, dos veces el AC Milán y el Wolverhampton han caído frente a ellos. Veremos lo lejos que puede llegar el proyecto del estadounidense.