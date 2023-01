El Chelsea hará limpia: 7 señalados y apoyo total al proyecto Potter

Desde su llegada, Graham Potter no lo ha tenido nada fácil para dirigir al Chelsea. El técnico inglés llegó a mitad de temporada y se encontró con una plantilla hecha a medida para su anterior entrenador, Thomas Tuchel. Sin tiempo, sin jugadores de su agrado y con una plantilla mermada por las lesiones, el ex del Brighton and Hove Albion no ha podido traer los resultados esperados para un Chelsea que hizo los deberes en Champions pero que en liga ocupa una decepcionante décima posición y lo hace dejando un juego realmente pobre, tanto en ataque como en defensa.

Sin embargo, pese al tan decepcionante rendimiento, la directiva blue, encabezada por Todd Boehly, no echa las culpas a su entrenado. Según el medio inglés Daily Express, en la cúpula del Chelsea se ve como gran culpable de esta situación a la plantilla y consideran necesario realizar una gran limpia en el próximo mercado de verano. Entre los grandes señalados se encuentran Havertz, Ziyech, Pulisic i Koulibaly. Cuatro jugadores llamados a liderar el proyecto en Stamford Bridge, pero que lejos de hacerlo han decepcionado con un rendimiento muy por debajo de lo esperado.

Otro señalado podría ser Jorginho, el italiano está llegando al final de su contrato con el Chelsea y no parece que el conjunto londinense esté por la labor de extender su contrato.

Hay más jugadores los cuales podrían salir el próximo verano, sin embargo, no se los señala de forma tan directa. Pues no había tan grandes expectativas puestas en ellos. Hablamos de Azpilicueta y Aubameyang. El español es toda una leyenda blue y a su edad ya no se le puede reclamar que tenga el rendimiento de antaño. Por su parte, Aubameyang simplemente no cuenta para nada y deberá buscarse una salida.

Así pues, hay cierta tranquilidad con el banquillo del Chelsea. Por ahora, Graham Potter no se encuentra entre la espada y la pared, pues según cuentan las últimas informaciones, cuenta con el total apoyo de su directiva, la cual está trabajando sin descanso para traer grandes jugadores capaces de darle otra cara a este triste Chelsea que es incapaz de ser el gran equipo que fue recientemente de la mano de Tuchel.