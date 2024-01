El Chelsea prepara la bomba de enero con el míster que salió escaldado del Madrid: imitaría a Zidane

No siempre invertir una cantidad de millones desorbitada para confeccionar una plantilla que pueda pelear por los títulos más importantes surte el efecto deseado... y sino que se lo digan a Todd Boehly, presidente del Chelsea.

Los muchos refuerzos que han llegado a Stamford Bridge bajo el mandato del americano no están teniendo la incidencia esperada y a raíz de esto la figura de Mauricio Pochettino está sufriendo críticas de forma sistemática. Ya no es solo que el conjunto londinense esté muy lejos de sus principales rivales en los últimos años, Manchester City, Arsenal o Liverpool, es que los blues se encuentran ubicados en la novena posición de la Premier League.

La situación en Londres no puede ser más preocupante y, siendo el técnico argentino uno de los hombres llamados a pagar las consecuencias de esto, no ha tardado en comenzar a sonar con fuerza el regreso de José Mourinho al banquillo del Chelsea. El portugués fue cesado como entrenador de la AS Roma a principios de esta misma semana y, aunque ha sido vinculado con el Al-Nassr de Arabia Saudí, la opción de volver a Stamford Bridge podría resultar definitiva.

No sobra recordar que Mourinho finalizó su etapa en el Real Madrid de una forma muy problemática, pero ahora la casa blanca tiene también su dosis de relevancia ya que en el Santiago Bernabéu se vivió algo idéntico con Zinedine Zidane, quien tras una primera exitosa etapa en el club recibió llamada de Florentino Pérez para reconducir el proyecto varios años después.

Ahora, el Chelsea están preparando este bombazo en lo que supondría, no la segunda, sino la tercera etapa de José Mourinho al frente del proyecto del conjunto capitalino ya que el luso perteneció al mismo entre las temporadas 2004 y 2007 y, posteriormente, entre las campañas 2013 y 2015.