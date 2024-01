Tras Luis Enrique, fulminado por Mourinho: Cristiano Ronaldo está ojiplático con la caída del crack

La dinámica tan inversionista del PSG en cuanto a cerrar incorporaciones se refiere también ha desencadenado que durante los últimos tiempos hayan salido un gran número de jugadores del Parque de los Príncipes, siendo el caso de Renato Sanches más que llamativo.

El centrocampista, quien estuvo considerado hace un lustro atrás como el gran ídolo en Portugal junto a Cristiano Ronaldo, no ha cumplido con las expectativas que muchos depositaron sobre él, especialmente el Bayern de Múnich, y tras ser fulminado por el gigante bávaro vivió una etapa de esplendor futbolístico en el Lille que terminó desencadenando su fichaje por el PSG en 2022.

No obstante, sus prestaciones con Galtier al mando el proyecto no fueron las esperadas y Luis Enrique, tras llegar al cargo, no dudó en dar su beneplácito a Nasser Al-Khelaïfi para buscar una salida para el portugués, aunque esta se dio en calidad de cedido y con destino a la AS Roma.

Aquí José Mourinho aceptó la llegada de Renato presuponiendo que, con la continuidad y confianza necesarias, el jugador podría volver a exhibir la versión que enamoró a los aficionados portugueses y al mundo entero antes de poner rumbo al Bayern de Múnich, pero nada más lejos de la realidad. Siguiendo la misma tónica que en París, el luso apenas ha gozado de minutos y, cuando lo ha hecho, sus actuaciones no han convencido en absoluto a Mourinho, quien ha sido destituido como entrenador del conjunto giallorrossi hace unos minutos atrás.

A colación de esto hay que mencionar el conflicto de intereses que mantienen AS Roma y PSG ya que, por un lado, el conjunto italiano no quiere seguir disponiendo de Renato Sanches en sus filas y, para más inri, Luis Enrique tampoco quiere al jugador de vuelta en la capital gala, albergando el técnico español en su plantilla ya varios centrocampistas de nivel como Fabián Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Carlos Soler, Vitinha o Manuel Ugarte, el último en llegar al equipo.

Es por eso que Renato, a sus 26 años, se ha convertido en una opción de mercado para aquellos equipos que buscan incorporar un creador de juego cuya llegada no suponga un gasto elevado, aunque no parece que su destino esté en alguno de los clubs más laureados de Europa: el Besiktas, principal interesado en su fichaje.