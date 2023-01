El Chelsea va a por un campeón del mundo: Malas noticias para Simeone

La coronación de la selección argentina como campeona del Mundial de Qatar 2022 permitió que varios futbolistas de la albiceleste brillaran con luz propia al lado de Leo Messi. Entre los más destacados se encuentran Enzo Fernández, quien parece que ya tiene pie y medio en el Chelsea, y Alexis Mac Allister, el actual centrocampista del Brighton and Hove Albion que gusta mucho a Simeone. Sin embargo, según cuenta The Guardian, el Cholo no lo va a tener nada fácil, pues el entrenador blue, Graham Potter, ya habría solicitado su contratación.

El Chelsea no se encuentra en una buena posición en la Premier y necesita cambiar cosas para aspirar a un puesto en la próxima Liga de Campeones. Los "blues" están sufriendo muchas bajas en el centro del campo. Kanté y Jorginho, a priori los titulares, se han perdido muchos minutos a lo largo de esta campaña por lesión. Además, ambos terminan contrato y su edad invita a pensar en el futuro. Es por ello que Todd Boehly, propietario del club de Londres ya ha empezado a analizar el mercado en busca de refuerzos. Entre ellos, Alexis Mac Allister.

Hace unas semanas, en Don Balón, ya comentamos que los colchoneros estarían buscando reforzar su medular con el fichaje de Mac Allister, el actual jugador del Brighton and Hove Albion es del agrado de Simeone. El Cholo que debe mejorar ya los resultados de un Atlético que no está compitiendo con Barça y Madrid en liga y que ya está fuera de toda competición europea tras una nefasta fase de grupos donde quedaron últimos. Por otro lado, la situación en el vestuario es complicada y mover algunas piezas podría ayudar a calmar las aguas.

La competencia con los londinenses será durísima, Graham Potter puede ser fundamental para atraer al que fuera su discípulo en su exitoso periplo como entrenador del Brighton. Además, cabe recordar que al propietario del Chelsea no le tiembla el pulso a la hora de invertir dinero en traspasos, algo en lo que los colchoneros no van a poder competir.

Así pues, se avecina una lucha a todo poder entre Atlético de Madrid y Chelsea para hacerse con el joven centrocampista argentino. Por su parte, el Brighton, que ya sacó 65 millones por Marc Cucurella este verano, se frota las manos viendo venir una nueva venta multimillonaria.