Problema y solución polémica con Kanté: el recambio de Busquets, cerca

El Barcelona no se detiene, ni ante los impedimentos de LaLiga ni ante su grave situación económica, que le ha llevado a realizar las famosas palancas para recuperar una plantilla de vértigo. De hecho, en pleno Mundial de Qatar y a las puertas de una nueva ventana de fichajes, en enero, el club prepara no solo la más que probable salida de Sergio Busquets (que también sentenciaría su salida de España si se va a Estados Unidos), sino a su recambio, que quieren cerrar cuanto antes.

El hombre elegido es un ausente en la cita mundialista pero no por falta de nivel precisamente, sino por lesión. N’Golo Kanté se perdió el Mundial con Francia debido a unos problemas físicos que le llevaron al quirófano en octubre y cuyas molestias no pudo superar a tiempo. Con todo, parece que estas empiezan a remitir y puede ser ese futbolista total que necesita la medular del Chelsea. Ahora bien, durante lo que resta de temporada, no más allá.

No en vano, Londres se prepara para su marcha y lo hace porque el jugador se ha negado a negociar su renovación sobre un contrato que acaba en junio de 2023. A sus 31 años, quiere cambiar de aires y firmar una última vinculación importante en su carrera, esa que puede ser el salto al Camp Nou. Pero si bien la unión del pivote defensivo y el club blaugrana parece piezas de un puzle que encajan a la perfección, hay dos problemas… aunque también una solución.

De los primeros hay que decir que el jugador quiere aumentar su salario, algo que le complica la vida al club catalán debido a esos recurrentes problemas financieros; el segundo también es importante, como es su estado físico. El Barça lo elige, pero siempre y cuando se haya recuperado totalmente de sus molestias. ¿Y qué puede hacer el club español al respecto? Con lo segundo esperar a su regreso a los terrenos de juego y luego evaluar. Con respecto a lo primero pretenden bajar sus prestaciones ofreciéndole una mayor duración de su contrato, además de un proyecto atractivo: ni que decir tiene que esta apuesta conlleva dos peligros, alargar demasiado la vida útil de un veterano y que recaiga de sus problemas físicos con un contrato largo vigente. Aún así, parece que triunfará el fichaje y el francés puede ser el próximo Lewandowski de Xavi: jugador veterano que una lazos con la juventud azulgrana.