El City 22/23 de Guardiola coge forma: Haaland y 3 salidas top

El Manchester City aún no ha terminado la temporada, de hecho, con tan solo 1 mes por delante para que finalice el curso 2021/2022, el conjunto de Pep Guardiola aún está pendiente de la resolución de dos títulos: La Premier y la Champions League. Pero eso no quita para que los citizens no estén pensando ya en la planificación de la siguiente campaña para la cual tienen varios frentes abiertos, un fichaje estrella, que sería el de Haaland y 3 posibles salidas de varios hombres fuertes del vestuario: Sterling, Mahrez y Fernandinho.

Fernandinho

El caso del brasileño es fácil. El mediocentro anunció hace dos semanas en su Instagram que se retiraría del fútbol cuando finalizase esta temporada. Terminaba contrato en junio de 2022 y sus 36 años el ex del Shakhtar Donetsk ha decidido colgar las botas.

Riyad Mahrez

El argelino termina contrato en junio de 2023 y según publica Calciomercato, el AC. Milán está muy interesado en el jugador del Manchester City. Ven en Maherez al futbolista que gobierne el nuevo proyecto rossoneri y esperan poder acometer su fichaje este mismo verano teniendo en cuenta que solo le resta un año con los de Guardiola y así poder abaratar la operación. Algo muy parecido a lo que sucede con Sterling.

Raheem Sterling

Según publica Mirror, el extremo inglés, que también termina contrato en 2023 y sus negociaciones llevan bastantes tiempo en stand by, estaría en la órbita del AC, Milán, quien estaría trabajando en un nuevo proyecto deportivo que les eleve a lo más alto del fútbol europeo y puedan luchar por ganar la Champions League. Al igual que con Mahrez, intentarán realizar su fichaje este verano para poder abaratar la operación, por lo que este mismo mercado de fichajes el Manchester City podrían perder a 2 hombres clave a la vez, o puede que a ninguno, todo dependerá de la necesidad de ingresos provocada por el siguiente hombre.

Erling Haaland

Cada vez está más cerca. Solo queda un mes para saber donde acabará Erling Haaland, pero todo apunta a que la oferta del Manchester City va a pesar más en la balanza que el deseo del noruego de jugar en La Liga Santander. Los de Guardiola necesitan un delantero centro y están centrando todos sus esfuerzos en la llegada del atacante del Borussia Dortmund.

Así pues, el Manchester City de la temporada 2022/2023 poco a poco va cogiendo forma, podrían pero no serán los únicos cambios dentro del vestuario citizen. Necesitarán un recambio para Fernandinho y muy probablemente se lancen a por un central, todo dependerá, en gran parte, de la operación de Erling Haaland.