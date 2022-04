Harry Kane sorprende y decide su futuro: ni Manchester City, ni United

La vida da muchas vueltas, y si no que se lo digan a Harry Kane. El delantero de 29 años estuvo a punto de fichar el verano pasado por el Manchester City, pero al final el equipo de Pep Guardiola decidió emplear la cantidad destinada al fichaje del atacante del Tottenham para traer al Etihad Stadium a Jack Grealish, uno de los futbolistas que más habían destacado la pasada temporada en la Premier League. Por ello, no le quedó otra que resignarse y quedarse un año más en White Hart Lane.

Tras lo sucedido, y un mal comienzo de los Spurs en la Premier League, las aguas parecían muy agitadas en el Tottenham. Se destituyó a Nuno Espirito Santo, y se trajo a Antonio Conte, y con él, el equipo poco a poco empezó a funcionar, al igual que Harry Kane. Su rendimiento hasta la llegada del italiano, y durante las primeras semanas de éste, estuvo muy por debajo de sus habituales números.

Por ello, y con la llegada del mercado invernal, los rumores sobre una posible salida el próximo verano de Harry Kane se volvieron a activar, y dada la necesidad del City y del United de fichar un ‘9’ goleador, todo apuntaba a que uno de los dos equipos de Manchester sería quien se hiciese con sus servicios en junio. Pero las últimas informaciones publicadas por The Mirror afirman todo lo contrario.

Y es que según el diario inglés, Harry Kane se quedará un año más en el Tottenham, así lo ha decidido el jugador, y todo gracias a la llegada de Antonio Conte. Ha recuperado su mejor versión, vuelve a tener un gran rendimienot y la confianza del inglés en el italiano es plena, hasta tal punto que llegó a decir que su continuidad con los Spurs dependía la permanencia del técnico el año que viene. Deseo cumplido y ahora le toca mover ficha al delantero. Se queda.

Duro palo para ten Hag, que sin haberse sentado aún en el banquillo de los Diablos Rojos tendrá que hacer frente al problema del ‘9’. Se van Cavani y Lingard, no quiere a Cristiano Ronaldo, Greenwood está apartado, Martial es transferible y Rashford no tiene clara su continuidad, urge un delantero, y Harry Kane era perfecto. En cambio, los planes Manchester City no cambian mucho, su idea principal es Erling Haaland y solamente se lanzarían a por el del Tottenham en caso de que el noruego fallara. Si eso sucede, ahora tampoco tendrían plan B, pero seguro que Guardiola tiene alguien en mente por si no llega ninguno.