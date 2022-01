El Manchester City se plantea volver a contratar al Kun Agüero

La noticia llegaba recién comenzado este 2022: el Manchester City de Pep Guardiola está estudiando la opción de volver a incorporar en el club al jugador argentino Kun Agüero. Es verdad que su nuevo rol en el equipo inglés no sería el de futbolista, sino que el Kun ocuparía un puesto diplomático, como embajador, pero no por ello la noticia ha dejado de ser sorprendente.

Y es que la salida del Kun del City no fue del todo buena o no todo lo que muchos esperaban de ella. Agüero ha hecho historia en el club mancuniano con sus 260 goles (máximo goleador de la historia del club) en la década que jugó para ellos ayudando a levantar, nada más y nada menos, que cinco Premier League en esos 10 años que estuvo en Inglaterra.

Pero el hecho de irse a un potencial rival directo como es el Fútbol Club Barcelona (finalmente no lo será debido a la crisis económica y deportiva que estos atraviesan) y alguna declaración del argentino antes de finalizar su estancia en Manchester enfrío algo su adiós definitivo al Etihad y a su gente.

Sin embargo, se ha sabido en las últimas horas según publican varios medios ingleses, entre ellos The Sun, que la directiva del Manchester City está planteando muy seriamente contratar a Sergio como embajador del club más allá de las tierras inglesas. Es cierto que actualmente los ‘citizens’ ya tienen un embajador, el veterano Mike Summerbee, pero el Kun serviría para afianzar a los ingleses en el mercado sudamericano donde Agüero es un ídolo de masas y que es un territorio aún por conquistar para los equipos de la Premier League.

En el FC Barcelona se acaban de enterar de la noticia y aún no han hecho declaraciones al respecto, aunque al haber rescindido el contrato el jugador con el equipo español este no tiene ninguna atadura para con los azulgranas. La noticia podría ser oficial antes del verano, cuando los de Guardiola esperan poder inaugurar una estatua que se construirá en honor al delantero argentino ex de Independiente y del Atlético de Madrid.