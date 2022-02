El 'niño maravilla' fascina a Abramóvich y Tuchel, el nuevo Harry Kane

El último del mercado invernal de fichajes de este 2022 ha dejado alguna sorpresa que, desde luego, podrá tener su repercusión el próximo verano. El Chelsea es uno de los grandes europea que más interés ha mostrado futbolistas de primer calibre como Ousmane Dembélé, Dusan Vlahovic o Jules Koundé, pero ninguno de los tres finalmente ha aterrizado en Stamford Bridge. A día de hoy es una incógnita si Abramóvich intentará oficializar alguna de estas llegadas el próximo verano, especialmente la de ambos futbolistas franceses, pero lo que ya ha quedado más que claro es que el presidente ruso tratará de cerrar el fichaje de la última estrella emergente en el fútbol inglés, Mason Burstow.

El actual delantero del Charlton Athletic, club que milita en la League One (tercera categoría en Inglaterra), está dejando unas sensaciones bárbaras, a pesar de tener aún 18 años, y muchos ya le están situando en el país como el relevo generacional de Harry Kane, sobre todo porque alberga cualidades muy similares a las del delantero del Tottenham Hotspur: una gran envergadura que le permite aguantar el esférico con suma perspicacia, mucha facilidad para desbordar rivales aprovechando su velocidad, inteligencia para escoger la mejor decisión y, sobre todo, mucha facilidad para anotar tantos.

Además de como ‘el nuevo Kane’, a Burstow se le conoce en Inglaterra como ‘el niño maravilla’, tal y como ha informado The Sun en las últimas horas. Pero eso no es todo ya que este mismo medio ha afirmado que Thomas Tuchel puso sobre la mesa de las oficinas del Chelsea el nombre del delantero para que la directiva intentar sellar su incorporación en este mismo mercado invernal, algo que no ha sido posible dada la reticencia del Charlton Athletic para dejar salir a su estrella.

En tal caso, si algo ha dejado patente Abramóvich en las últimas campañas es que cuenta con mucha solvencia como para poder asumir la petición del conjunto inglés para dejar salir al crack, 7 millones de libras. Es cierto que el técnico alemán ya cuenta en sus filas con un delantero de renombre mundial como es Romelu Lukaku, amén de la presencia de Timo Werner, pero el Chelsea no quiere dejar pasar la oportunidad de firmar a la gran promesa del fútbol británico y un futbolista que podría dar muchas alegrías en Stamford Bridge durante la próxima década.