Abramóvich y Tuchel posponen la millonada a verano, será su galáctico

Es cierto que Ousmane Dembélé parecía ser la bomba de última hora de Román Abramóvich en Stamford Bridge, pero el futbolista francés solamente saldrá a un equipo, el PSG, si es que finalmente el Barça logra convencer al conjunto galo. No obstante, eso no ha impedido que el presidente ruso y Thomas Tuchel hayan fijado la que será su próxima millonada en el mercado de fichajes, aunque esta no se intentará cerrar hasta el próximo verano: Raphinha.

Daily Mail ha informado acerca del gran interés que ha despertado el internacional brasileño en las altas esferas del Chelsea. Sus excelentes números en el Leeds United durante las últimas dos campañas, especialmente en la presente (8 goles y 2 asistencias en 19 partidos disputados en la Premier League), están llamando la atención de cada vez más clubs entre las mejores ligas europeas, pero son los Blues los que tienen tomada la delantera para cerrar su fichaje el próximo verano.

Además de por su aportación, Raphinha cuenta con más puntos llamativos que avalan esta ola de equipos interesados en sus servicios: tiene 24 años y además una gran polivalencia en la parcela ofensiva, ya que puede desempeñar labores como extremo derecho o izquierdo, como mediapunta o, si se requiere, como delantero centro.

Fruto de ello, y de que tiene contrato con el conjunto inglés hasta 2025, su fichaje conllevará un alto desembolso por parte de un Abramóvich que, no obstante, parece tener muy claro que el brasileño será su máxima prioridad el próximo verano. En este sentido, el traspaso podría extenderse hasta los 50 millones, aunque Tuchel también cuenta en sus filas con jugadores de sobra para paliar el impacto de esa cifra con sus previas salidas, siendo Christian Pulisic, Hudson-Odoi o, incluso, Hakim Ziyech, algunos de los nombres con más papeletas para abandonar Stamford Bridge el próximo verano.

Eso sí, Abramóvich tendrá que estar muy rápido para estrechar lazos con el Leeds conforme finalice la campaña ya que, tal y como hemos mencionado previamente, clubs como el West Ham United, el Newcastle o el Bayern Múnich también están mostrando mucho interés en Raphinha, uno de los futbolistas que más dará que hablar en el mercado de fichajes veraniego.