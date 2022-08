El ‘otro Koundé’ que alivia a Tuchel: Rüdiger y Christensen olvidados

No fue fácil de asimilar y el berrinche en Stanford Bridge aún colea, pero los lloros por la marcha de Koundé al Barcelona se empiezan a olvidar con la alternativa que Tuchel tiene en mente para su defensa. El dinero que estaba reservado para el ex sevillista tiene un destinatario claro, y según ‘The Athletic’, Wesley Fofana le ha pedido a Brendan Rogers no jugar el próximo partido con el Leicester. Una declaración de intenciones que acerca al central francés al Chelsea tras dos primeros intentos que no llegaban a los 85 millones que solicitan los ‘foxes’.

El prometedor zaguero de 21 años es similar en cuanto a cualidades a Koundé, y además cuenta con la ventaja de conocer la Premier, razón por la que Tuchel ya acometió otros fichajes anteriores como Cucurella o Sterling. El técnico alemán confirmó en rueda de prensa que sigue buscando un central para terminar de apuntalar la defensa, puesto que el sistema de tres centrales obliga a estar bien previsto de efectivos para la larga y dura temporada.

El primero en llegar fue el senegalés Koulibaly, que vino por 40 millones del Nápoles tras las salidas de hombres como Rüdiger y Christensen. Con la más que segura incorporación de Fofana, el Chelsea terminaría de olvidarse de dos jugadores que se marcharon sin dejar ni un céntimo en las arcas del club, puesto que acababan contrato y forzaron para continuar su carrera en el Real Madrid y el Barcelona, respectivamente. Un conjunto culé que además está a punto de cerrar a Marcos Alonso y que ya vio como los ‘blues’ le cerraban la puerta por un Azpilicueta que acabaría renovando con el equipo.

El Chelsea, pese a tener atado a Fofana, no quita del todo el ojo del Camp Nou ante los problemas de los azulgrana en inscribir a Koundé. Según informábamos en Don Balón, si el jugador no es dado de alta antes del 31 de agosto se convertiría en agente libre y podría tener voz propia ante su indeciso futuro en el Barcelona. Desde la ciudad condal, sin embargo llaman a la calma asegurando que todo se solucionará.