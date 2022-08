Alarma Koundé: el Barcelona camino del ridículo, Auba y Memphis claves

Por si no fueran pocos los líos del Barcelona en su afán de fichar un lateral derecho que ponga la guinda a la defensa culé, no terminan de agilizarse los trabajos que permiten a Koundé ser inscrito en la Liga de una vez por todas. Así las cosas, según el programa ‘Qué t’hi jugues! de la cadena SER, el ex del Sevilla podría convertirse en agente libre si no se logra dar de alta su ficha antes del 31 de agosto. Además, el Barcelona se vería obligado a abonar al club hispalense una compensación de 2,5 millones de euros en variables que figuran en el contrato firmado por ambas entidades.

A nadie se le olvida el golpe en la mesa que dio el Barcelona al ganar al Chelsea la puja por el central francés. Y es que se espera que Koundé sea la solución a todos los problemas que circulan en torno a la defensa del Barça, pues su polivalencia, juventud y descaro es lo que buscan ahora mismo todos los equipos de Europa. Ya en su etapa en el Sevilla también desempeñó las funciones de lateral derecho en algún partido, por lo que podría ser la solución para Xavi en caso de que no acabara de llegar ningún refuerzo en ese puesto.

Muy pendientes de todo están Aubameyang y Memphis Depay, los cuales son los elegidos del club para desbloquear la situación con sus valiosas ventas tanto al Chelsea como a la Juventus. Así se lograría no solo inscribir a Koundé, sino también a Marcos Alonso, que está muy atento a lo que ocurre desde tierras inglesas donde continúa entrenando a las órdenes de Thomas Tuchel.

Un técnico alemán que ha reconocido, por su parte, que todavía están en busca de un central para terminar de apuntalar la defensa ‘blue’: "Nos vendría bien un defensa central más si miras los números y que jugamos con una defensa de tres. El perfil de los muchachos en el tres es un poco diferente, lo admito", dijo Thomas Tuchel en la rueda de prensa previa al partido del Chelsea frente al Leeds United.