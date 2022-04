El PSG señala al del Chelsea para convencer al sustituto de Pochettino

N’Golo Kanté ha cumplido recientemente los 31 años y a pesar de ello es uno de los centrocampistas más poderosos y más deseados del panorama futbolístico. Real Madrid y PSG andan detrás del jugador debido a la situación que vive su actual club, el Chelsea, provocada por las sanciones el Gobierno del Reino Unido ha impuesto al conjunto londinense por la supuesta vinculación de Roman Abramóvich con el régimen de Vladimir Putin.

Si no se encuentra una solución de aquí a final de temporada, el conjunto de Thomas Tuchel podría verse en una situación económica mucho peor de la que se encuentra ya, y además empezaría una crisis deportiva muy preocupante. Varios jugadores como Christensen, Azpilicueta, Rüdiger o Saúl terminan contrato o cesión y debido a las sanciones no se les puede ofrecer un nuevo contrato, aunque el danés parece que lo tiene hecho con el FC. Barcelona. Pero a este problema habría que añadirle la más que posible desbandada de muchos jugadores del club debido a la inestabilidad que flota en el aire de Stanford Bridge.

Muchos equipos saben de esta situación y quieren aprovecharse de ella. Como ya se ha señalado, Real Madrid y PSG están interesados en N´Golo Kanté, pero, tal y como ha publicado Le Parisien, Al-Khelaifi pretende el fichaje del jugador, cuyo contrato termina en 2023, para intentar convencer así al futuro entrenador del conjunto parisino, que, tal y como informa este mismo diario, parece que podría ser Antonio Conte, del Tottenham, quien en las últimas horas está sonando con mucha fuerza en Francia.

Así pues, N´Golo Kanté podría ser la clave para intentar convencer del todo al técnico italiano, quien está realizando una gran temporada con los Spurs y quien tiene contrato por una temporada más. Pero el centrocampista no solo serviría para convencer al del Tottenham, si no también a Zidane. Desde su época en el Real Madrid, ‘ZZ’ siempre ha mostrado públicamente que el mediocentro del Chelsea es un jugador de su agrado y que le gustaría poder dirigir en algún momento. Ya sea para uno u otro entrenador, lo que está claro es que a AL-Khelaifi no le saldrá barato, su valor de mercado es de 80 millones de euros, según transfermarket, lo cuál quiere decir que la operación podría ser igual o superior a esa cifra.